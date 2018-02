Quels lieutenants pour Guirado ?

Ils ne sont pas encore considérés comme des véritables cadres de l’équipe de France. Pourtant, ils en possèdent le profil et le potentiel. Vahaamahina, Gourdon et Lamerat se voient offrir une chance, dans ce XV de France remanié, de prendre une nouvelle dimension. Leurs prestations seront scrutées avec attention. Ils doivent devenir les lieutenants de Guilhem Guirado.

Sébastien Vahaamahina

Le Clermontois était jusqu’alors un simple soldat assorti d’un formidable athlète. "Vahaa" vivait chez les Bleus dans l’ombre des Papé, Maestri, ces deuxièmes à l’immense carrière qui ont porté le brassard de capitaine chez les Bleus. Le premier est désormais retraité, le second, écarté en novembre par Novès, n’a pas encore trouvé grâce aux yeux de Jacques Brunel. A Vahaamahina d’en profiter. D’être ce leader qu’il est devenu à Clermont. Aux entraînements, on a pu l’apercevoir, durant ces quinze jours à Marcoussis, donner de la voix ou encore annoncer les combinaisons en touche. Il se doit de prendre de l’ampleur. Ce Tournoi peut être le sien.

Kevin Gourdon

Le Rochelais, trouvaille de l’ancien sélectionneur, n’évolue plus à son poste de prédilection en club, troisième ligne centre, afin de faire place nette à Victor Vito. Cela n’a pas l’air de l’avoir troublé. Au contraire. Joueur intelligent, il a su faire de cette polyvalence une force. Titularisé en huit, Kevin Gourdon pourra glisser sur le côté si Jacques Brunel se décidait à faire rentrer Marc Tauleigne, spécialiste du poste. De plus, il a d’ores et déjà démontré sa capacité à faire jouer les autres. C’est bien simple : il apparait comme incontournable dans cette équipe. Lui aussi doit prendre du galon durant ce 6 Nations.

Rémi Lamerat

Avec 16 sélections, Remi Lamerat sera le plus "expérimenté" de la ligne de trois-quarts. Ce formidable combattant devra donc guider ses partenaires et tout particulièrement aider le jeune Matthieu Jalibert dans ses choix. En défense, de par son investissement et sa dimension physique, il est censé montrer la voie à suivre. En attaque, il possède le talent pour franchir encore un cap. Lui aussi doit profiter des absences de Bastareaud mais aussi de Fofana pour s’installer comme le choix numéro un.