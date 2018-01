Priso : "La France m’a adopté et je n’ai pas envie de vous décevoir"

Rugbyrama : Dany, quelles ont été vos premières sensations en découvrant Marcoussis ?

Dany Priso : C’est tout nouveau ! Tout le monde est beau, tout le monde est joyeux (il éclate de rire). Plus sérieusement, découvrir Marcoussis, c’est juste énorme. Tout est allé très vite pour moi. Je ne pensais pas être appelé aussi tôt. Savoir que je suis susceptible de porter le maillot pour défendre la nation, c’est exceptionnel.

Vous avez certainement entendu parler de la légende de Marcatraz…

D.P : Je sais que certains joueurs ont déclaré qu’ils ne se sentaient pas forcément bien. Mais je pense que ça dépend de la vie au sein du groupe. Il ne faut pas se sentir renfermé. On est dans une structure pour bosser tous ensemble mais c’est à nous de mettre l’ambiance dans le centre pour bien se sentir. Si on est chacun de son coté, c’est sûr qu’on va vraiment se faire chier (sic).

Qu’est-ce qui vous a le plus marqué depuis votre arrivée ?

D.P : Ce qui m’a le plus marqué ? (silence) Attendez, je réfléchis (rire). C’est d’arriver dans un centre mythique, là où l’équipe de France s’entraine. D’arriver là et de se dire : "bah aujourd’hui, c’est moi l’équipe de France, c’est nous qui représentons l’équipe de France". C’est fou d’être là. Au début, c’est impressionnant, tu ne sais pas trop où tu mets les pieds. Tu es un peu sur la réserve en disant, "j’ai pas envie de me bruler ou de faire de conneries".

Vous avez encore besoin d’un plan pour aller de la cantine à la salle de musculation sans vous perdre ?

D.P : Maintenant, je suis réglé comme du papier à musique (rire).

A quel moment avez-vous réellement pris conscience de vos qualités ?

D.P : Déjà avec tout le travail que j’effectue à La Rochelle. Je me sens bien dans ma vie. J’ai un cadre qui est stable. Et sur les entraînements, je sens que je progresse de jour en jour. Ces derniers temps, tout le monde a beaucoup parlé sur moi : "Dany par-ci, Dany par-là". Mais je ne me prends pas trop la tête. Ça fait toujours plaisir d’avoir des compliments mais j’essaie de me recentrer sur moi-même.

Vous avez peur d’être déstabilisé par tous ces compliments ?

D.P : Tout à fait. Je ne vais pas arriver et traverser le terrain. Si tout se passe bien, on va dire que tout est rose mais si je me plante sur deux, trois matches, ça va faire mal. J’ai pu le constater avec certains joueurs qui ont fait de bons matchs et après ça s’est un peu moins bien passé. Ils se sont fait descendre.

Mais comment expliquez-vous une telle ascension alors qu’il y a encore deux ans, vous aviez très peu de temps de jeu au Stade Français ?

D.P : Aujourd’hui, c’est un secret pour personne, La Rochelle m’a beaucoup apporté. Patrice (Collazo) a vraiment su être patient avec moi. Il a su mettre mes qualités en valeur, me faire bosser sur mes points forts et surtout sur mes points faibles. Il a su m’apporter la confiance qu’il me manquait au niveau du rugby dans la mesure où j’ai commencé ce sport sur le tard (à l’âge de 17 ans, ndlr). Quand j’étais au Stade Français, on m’a dit : "tu vas jouer pilier". Tu te retrouves en face de Rabah (Slimani), le meilleur pilier de France. Là, tu te dis : "attends, qu’est-ce que je fais ?" Ouais, c’est un peu compliqué. Après, j’ai su attendre et travailler pour rivaliser avec les meilleurs joueurs du Top 14. J’essaie surtout de ne pas prendre la grosse tête.

Quelle émotion avez-vous ressenti la première fois que vous avez enfilé ce polo frappé du Coq ?

D.P : Tout joueur de rugby qui se respecte a envie de porter ce maillot, envie de représenter le pays. Je ne suis pas né ici mais la France m’a adopté et je n’ai pas envie de vous décevoir (il est arrivé en France à l’âge de 11 ans, ndlr). Je suis très fier de porter ce maillot et je donnerai 200% pour mettre l’équipe au plus haut niveau.

Tous les joueurs répètent qu’il faut reprendre du plaisir. Mais sur le terrain, comment cela doit se traduire ?

D.P : C’est très simple, il faut se dépasser. Il faut avoir envie de se battre pour le copain qui est à côté. Mais avant de prendre du plaisir sur le terrain, il faut prendre du plaisir en dehors du terrain. Tous ces moments qu’on vit à Marcoussis sont importants. Et quand tu finis un match, que ce soit par une victoire ou une défaite, tu dois pouvoir dire : "bon ok, on a perdu mais au moins on sait qu’on s’est dépassé, on n’a rien à regretter."

Beaucoup de gens vont vous découvrir, avez-vous des passions en dehors du rugby ?

D.P : Je suis plutôt quelqu’un de casanier. J’aime bien rester chez moi tranquille et ne pas trop me disperser à gauche et à droite. Et puis, La Rochelle c’est très petit. Il suffit que tu mettes un pied dehors et tout se sait. Je préfère rester chez moi sinon Patrice (Collazo) ne va pas être content (rire).

Propos recueuillis par Vincent PERE-LAHAILLE