Pourquoi Palis ?

Le poste d'arrière est celui qui a fait le plus longuement réfléchir Jacques Brunel. Geoffrey Palis ou Benjamin Fall ? La valeur sûre du début de saison montpelliérain ou l'invité surprise du Castres olympique ? Et si la balance a finalement penché en faveur du Tarnais il fêtera sa première sélection samedi c'est avant tout parce que le jeune homme présente une qualité non négociable lorsque l'on affronte l'Irlande : la maîtrise des balles hautes.

Benjamin Fall - FranceIcon Sport

Jacques Brunel, le sélectionneur national, explique : "Les dernières performances de Geoffrey Palis en Top 14 ont été excellentes. Il relance bien, il est costaud, son pied gauche est long et, surtout, ses qualités sous les ballons hauts sont indéniables. Lorsque l'on affronte l'Irlande, c'est une donnée importante".

Jacques BrunelIcon Sport

Dès lors que les Diables Verts sont décidés à coller au plan de jeu dessiné par Joe Schmidt, ceux-ci s'appuient irrémédiablement sur le pied droit le plus précis du circuit international, celui du Munsterman Conor Murray qui, selon les médias celtes, tape environ vingt coups de pied par match, soit une montagne...

Joe Schmidt - IrlandeIcon Sport

Retour en grâce

Dans ce contexte et en l'absence du blessé Brice Dulin (l'arrière du Racing 92 est blessé), le choix de Geoffrey Palis semble donc assez logique pour ceux qui le connaissent le mieux. David Darricarère, qui a entraîné Palis de 2013 à 2015 au Castres olympique, fait partie de ceux là : "Son sens du timing est ahurissant dans ce secteur de jeu. Il récupère huit ballons sur dix, quand il monte une chandelle".

Si les qualités intrinsèques de Geoffrey Palis ne font aujourd'hui plus le moindre doute, on se demande néanmoins si la lourde blessure au genou dont il a souffert au printemps dernier ne l'a pas coupé en plein élan.

David Darricarrère, entraîneur des trois-quarts de CastresIcon Sport

En clair, l'équipe de France n'arrive-t-elle pas trop tôt pour le dernier rempart du Castres olympique ? Darricarrère poursuit ainsi : "Je vais vous surprendre mais je crois que la blessure de Geoffrey fut un mal pour un bien. Les six mois de convalescence lui ont aussi permis de se préparer, de se faire un physique d'athlète. Il n'a pas brûlé les étapes. A mon sens, Palis ne souffre pas de la comparaison avec les meilleurs arrières français du moment".