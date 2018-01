Pour sa deuxième chance en Bleu, Lambey n’est pas tout seul

Il devait être la touche fraîcheur de Guy Novès dans la cage tricolore pour les tests-matchs de novembre mais une entorse au genou a privé Felix Lambey de cet honneur. "Ce n’était franchement pas facile, soupire celui qui s’est révélé en Pro D2 du côté de Béziers. On ne sait pas quand la chance se représentera de nouveau et à ce moment-là, on envisage que ce sera peut-être jamais. Mais j’étais très bien entouré, par ma famille et mon staff à Lyon dont Pierre Mignoni qui m’a tout de suite remis en confiance. Il m’a réconforté en me disant que si je travaillais, il n’y avait pas de raison que j’y revienne pas".

Felix Lambey sortant sur blessure et déclarant forfait pour les tests-matchsIcon Sport

Et il n’a pas dû attendre plus longtemps que la fenêtre internationale suivante pour être appelé de nouveau. Mais pour lui un peu plus encore que pour les autres, tout est différent. Le staff des Bleus a changé et Jacques Brunel s’est entouré à la fois de son entraineur des avants en club Sébastien Bruno et de son ancien coéquipier à Lyon Julien Bonnaire. Soit deux visages connus de plus qu’il n’en aurait vu à Marcoussis en novembre dernier.

" Je suivrai Bonnaire les yeux fermés "

"C’est une bonne chose pour moi car je sais comment Sébastien travaille et il me connaît aussi très bien. Comme je suis réservé, je peux l’aborder plus facilement. Il sait comment me parler. Je suis aussi proche de Julien Bonnaire avec qui j’ai joué et qui a également été entraîné par Sébastien. Leur présence à tous les deux m’a permis de m’intégrer plus rapidement au groupe"

Félix Lambey (Lou)Icon Sport

En plus d’avoir été son coéquipier durant une saison à Lyon, Julien Bonnaire a également eu un rôle de transmission avec son futur protégé : "L’an dernier, j’étais un jeune joueur de l’effectif et il était quelqu’un que je respectais beaucoup. Il conseillait beaucoup, et même s’il n’était pas encore entraîneur, il était là pour aider les plus jeunes et j’avais déjà un peu ce rapport avec lui. Mis à part le fait qu’il n’est plus sur le terrain, son rôle est assez similaire avec ce que j’ai connu au Lou. Il a pris en main la touche de l’équipe de France, un domaine qu’il maîtrise super bien et je le suivrai les yeux fermés". La déception de la tournée d’automne a peut-être été un mal pour un bien pour Felix Lambey qui a trouvé un contexte bien plus favorable pour débuter son aventure en bleu, chaperonné par deux de ses mentors.