Poirot : "Très heureux évidemment"

Quels sont vos premiers sentiments ?

Jefferson Poirot : Je suis très heureux évidemment de rester en sélection.

Quel était votre état d'esprit avant la publication de la liste ?

J.F. : J'avais quelques craintes puisque le staff a changé et on ne connaît jamais les idées d'un staff qui arrive alors il y a toujours une petite incertitude. Je suis content de voir que les nouveaux entraîneurs me font confiance.

Jacques Brunel vous avait-il passé des messages ?

J.F. : Non, il ne nous a rien dit. En plus, ça fait un petit moment maintenant qu'il a quitté Bordeaux. Nous n'avons plus eu aucun contact depuis son départ. J'ai appris ma sélection à 14 heures par les médias, comme tout le monde.