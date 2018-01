Parra incertain pour France / Irlande

Samedi après-midi, Morgan Parra a bel et bien disputé 75 des 80 minutes clermontoises face aux Ospreys, au Michelin (24-7). Auteur d'une performance majuscule et de onze points au pied contre les Gallois, le capitaine de l'ASMCA a pourtant quitté le terrain blessé au genou gauche. Selon nos informations, Morgan Parra souffrirait aujourd'hui d'une très légère fissure au ménisque et si cela se confirmait, le demi de mêlée de l'ASMCA et du XV de France devrait obsberver un repos de deux semaines et manquer au moins le premier match du Tournoi des 6 Nations 2018 face à l'Irlande.

Pour lui qui attendait ce retour en sélection depuis deux ans, c'est donc une bien mauvaise nouvelle. Selon toute vraisemblance, Morgan Parra devrait être opérationnel pour le déplacement en Ecosse, prévu le 11 février prochain à Edimbourg. Il est à noter que le stage de préparation des Bleus à Marcoussis a débuté aujourd'hui, dans l'Essonne.