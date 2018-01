Palis : "À aucun moment je n’ai baissé les bras"

Rugbyrama : Comment avez-vous appris votre sélection ?

Geoffrey Palis : Christophe Urios m’avait un peu averti pendant la semaine en me disant que j’étais suivi par le staff. Je savais donc que j’étais dans les papiers. J’ai quand même été surpris car je me concentrais plus sur le fait de bien revenir physiquement et d’enchaîner les bons matchs en club. Je n’ai pas trop suivi l’annonce et j’ai reçu un texto de Julien Dumora, avec qui je suis très proche, qui me félicitait. C’est à ce moment que j’ai compris. Cela récompense tout le travail fourni ces derniers temps.

Avez-vous douté de pouvoir un jour revenir en équipe de France ?

G.P. : J’étais vraiment bien lorsque je me suis fait les croisés. C’est sûr qu’on se dit que ce sera dur mais à aucun moment je n’ai baissé les bras. À partir du moment où je me suis blessé, j’ai pensé immédiatement à bien revenir, le plus vite et le plus fort possible sans forcément me fixer des objectifs de résultat.

Geoffrey Palis (XV de France)Icon Sport

Avec quel sentiment êtes-vous revenu en équipe de France ?

G.P. : Il y a une pression de résultat, on doit gagner ce premier match. C’est notre objectif et aussi notre devoir. Mais cela ne nous enlève pas nos moyens non plus. On est à une semaine du match et ça va monter au fil des jours mais pour l’instant ça va.

Quelles sont vos premières impressions sur Jacques Brunel ?

G.P. C’est un manager qui attache beaucoup d’importance à l’humain et au plaisir. C’est une notion importante car si on est pris avec l’équipe de France et qu’il n’y a pas de plaisir, c’est quand même dommage. Il mise beaucoup là-dessus. Ensuite, en ce qui concerne le terrain, les plans de jeu s’inspirent de ce qui a été fait avant mais ils sont peut-être simplifiés. Et c’est très bien.

" C’est à moi d’élever mon niveau pour entrer dans les critères "

Le fait qu’il vous ait retenu dans sa première liste est plutôt bon signe…

G.P. : Cela fait évidemment très plaisir car on ne sait jamais si on va être apprécié ou non d’un nouveau sélectionneur selon les profils qu’il privilégie. Là, cela veut dire qu’il est satisfait de mes performances et c’est à moi d’élever mon niveau pour entrer dans les critères.

En l’absence de Scott Spedding, votre capacité à pouvoir buter de très loin jouera-t-elle en votre faveur pour démarrer face à l’Irlande ?

G.P. : C’est vrai même si je n’ai pas encore buté en match depuis mon retour de blessure. Mais je garde le tir au but comme corde à mon arc, je m’y entraîne le plus souvent possible et si je dois dépanner avec la sélection je serai là. Après, on n’est pas là non plus pour se voler les tirs au but, c’est vraiment le ressenti des joueurs et on échange sur le terrain. Encore une fois, si je dois épauler un buteur, je le ferai sans problème mais on a des joueurs à la charnière qui ont des capacités dans ce domaine et ce ne sera pas ma mission première.

Si vous jouez samedi prochain, vous serez soumis au feu nourri de Conor Murray, qui adore mettre le triangle arrière sous pression avec son jeu au pied…

G.P. : Que ce soit moi ou un autre arrière, les Irlandais ne changeront pas leur plan de jeu. L’Irlande est une équipe qui met énormément de pression dans le jeu aérien. Murray, j’ai eu l’occasion de le voir à l’œuvre cette saison avec Castres contre le Munster et cela a été ça tout le match. On doit être prêt à cette lutte dans les airs et aussi au sol car des fois, ils ne contestent même pas dans les airs et arrivent à trois pour raser le ruck. En tout cas, moi, j’aime les ballons hauts et cela ne me gênera pas.