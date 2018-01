Officiel : Brunel tient enfin son staff

Plusieurs noms avaient déjà fuité ces derniers jours. Aujourd'hui, le staff technique du XV de France est officiel. Jean-Baptiste Elissalde a été nommé entraîneur-adjoint en charge des trois-quarts alors que Julien Bonnaire et Sébastien Bruno, mis à disposition par son club de Lyon pour la durée du Tournoi des 6 Nations, se partageront le travail au niveau des avants. Le premier sera en charge de la touche, le second s'occupera de la mêlée. Ce staff technique sera renforcé par deux consultants. L'ancien talonneur d'Auch Jean-Marc Bédérède pour la défense (déjà présent dans le staff précédent) et l'ancien demi de mêlée Philippe Doussy pour le jeu au pied, qui a notamment déjà travaillé avec une sélection nationale. C'était avec l'Italie de 2009 à 2012 alors dirigée par le technicien sud-africain Nick Mallett.

Néanmoins, le nouveau sélectionneur veut s'appuyer sur toutes les compétences de ses confrères présents en Top 14. Tous les managers du championnat ont été conviés lundi 8 janvier à Marcoussis pour une première réunion de travail. Pour l'instant treize managers ont répondu favorablement à cette invitation. Seul, le club de Montpellier réserve toujours sa réponse. "C’est une révolution culturelle qui est en marche", se félicite Bernard Laporte. "Le 8 janvier, c’est le premier pas. Et on va y arriver ! Ce n’est pas une lubie de ma part, mais bel et bien un changement de politique avec en ligne de mire 2019 mais aussi 2023. Cela va perdurer."