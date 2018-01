Novès répond à Dullin... et évoque une préméditation

Premier membre de la FFR à réagir officiellement au contentieux qui oppose actuellement Guy Novès et la Fédération, le secrétaire général Christian Dullin a évoqué la situation en ces termes, dans une interview au Dauphiné Libéré : "Novès prend 40 000 euros par mois et de ce que nous disent nos avocats, à 40 000 euros par mois, on peut entamer une procédure de licenciement pour faute grave. La forme, la méthode… on n’est pas dans le monde des Bisounours. Guy Novès n’est pas malheureux, il ne le sera pas".

Des propos qui n'ont pas laissé le clan Novès sans réaction. Laquelle est venue via un communiqué rédigé par son avocat, et que Midi Olympique s'est procuré en exclusivité. Un long courrier riche d'enseignements : premièrement, Guy Novès dément la somme de 40 000 euros avancée par Christian Dullin au titre de sa rémunération mensuelle.

Guy NovèsIcon Sport

D'autre part, l'ancien sélectionneur évoque pour la première fois un aspect juridique jusque-là absent du débat : celui de la préméditation de son licenciement du poste de sélectionneur, dès la campagne électorale de Bernard Laporte. "[…] il est constant que Monsieur Bernard Laporte a porté dans le cadre de la campagne électorale qui l’a conduit à la Présidence de la Fédération Française de Rugby, l’information selon laquelle il mettrait fin à l’engagement de Monsieur Guy Novès dès son élection, même s’il a, avant cette échéance, diffusé un message contraire."

Les temps forts du communiqué :

"Monsieur Dullin [...] se livre à des déclarations ouvertement mensongères à l’égard de Monsieur Guy Novès, qu’il s’agisse des conditions matérielles de sa rétribution et de son éviction, ou encore de la justification de son congédiement, dont les conséquences, qui ne peuvent être mésestimées par son auteur, aggravent encore le discrédit et l’atteinte portée à l’honneur, la réputation et la notoriété de Monsieur Guy Novès."

"Il est regrettable en premier lieu que Monsieur Dullin [...] puisse indiquer que la rétribution de Monsieur Guy Novès s’élevait à 40 000 € par mois et que la rupture de son contrat représenterait une charge pour la Fédération Française de Rugby de 3 millions d’euros qualifiées « d’indemnités de licenciement », alors d’une part que sa rémunération effective était largement moindre et d’autre part et surtout que la rupture anticipée pour faute grave de son contrat de travail l’a au contraire, privé de toute indemnité de rupture et de toute rémunération, avec effet immédiat."

" Monsieur Guy Novès n’avait aucune raison, ni obligation quelconque de présenter sa démission "

"Dès lors, soit Monsieur Dullin méconnaît lourdement les conditions de l’engagement et de la rupture du contrat de travail de Monsieur Guy Novès, ce qui serait inconcevable compte tenu des responsabilités dont il est en charge et qui auraient dû l’inciter à plus de prudence, soit c’est sciemment qu’il a fait porter ces déclarations, dans le seul objectif de nuire à Monsieur Novès, au-delà des conditions déjà très accablantes pour ce dernier, qui ont entouré son éviction brutale."

"Monsieur Guy Novès n’avait aucune raison, ni obligation quelconque de présenter sa démission, et ce d’autant moins au regard de l’objet de son engagement qui était de construire le projet de jeu et de constituer le groupe de joueurs de l’équipe de France de Rugby dans la perspective de la Coupe du Monde de Rugby 2019. "

"En outre, il est constant que Monsieur Bernard Laporte a porté dans le cadre de la campagne électorale qui l’a conduit à la Présidence de la Fédération Française de Rugby, l’information selon laquelle il mettrait fin à l’engagement de Monsieur Guy Novès dès son élection, même s’il a, avant cette échéance, diffusé un message contraire."

L'intégralité du communiqué :