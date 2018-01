Novès : "Je le vis très mal"

"Je le vis toujours très mal (...). Depuis que la presse m'a appris mon éviction (...), je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi je ne pourrai jamais réaliser l'objectif que nous nous étions fixé en 2016 lors de ma prise de fonction", a déclaré Guy Novès dans ses premières déclaration depuis son éviction du XV de France.

Dans une interview exclusive au Journal du Dimanche, l'ancien sélectionneur s'est déclaré "choqué" par les reproches du président de la Fédération française de rugby Bernard Laporte sur sa communication défaillante : "Je tombe des nues et cela me choque. J'ai toujours ouvert Marcoussis à l'ensemble du rugby français quand cela était possible".

Bernard LaporteIcon Sport

"Bernard Laporte a l'air de dire que je suis le responsable d'une absence de relations entre les clubs et la Fédération et qu'il faut maintenant les rétablir de manière urgente. C'est parfaitement faux", s'est exclamé Guy Novès, l'entraîneur le plus titré en club, avec Toulouse.

Il a été remplacé fin décembre par Jacques Brunel après une série de test-matches de novembre ratés. Son bilan à la tête des Bleus est de 7 victoires, 14 défaites et un nul en 22 rencontres, dont 21 test-matches.