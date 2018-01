Nouméa a reboosté Vahaamahina

Difficile d’être tous les dimanches midi à l’heure au repas de famille quand le bercail se trouve à plus de 16000 kilomètres de votre lieu de travail. En quittant la Nouvelle-Calédonie pour Brive à même pas 18 ans, Sébastien Vahaamahina savait qu’il ne reverrait pas son île tous les quatre matins. Mais chaque fois, aussi rare soit-elle, n’en est que plus intense et savourée. Cela a été d’autant plus le cas pour le dernier retour aux sources, qui lui a permis d’évacuer une fin d’année 2017 faite de défaites, en Top 14 et surtout en sélection.

Sebastien Vahaamahina (XV de France)Icon Sport

"Cela faisait quatre ans et demi que je n’y étais pas allé et ça m’a fait du bien. J’ai vraiment coupé pendant ces dix jours. Pas de ballon, pas de physique, j’allais tout le temps à la plage…des vraies vacances quoi. Le retour à Clermont a été un peu dur mais je suis revenu avec le plein d’énergie". Une énergie mentale grandement entamée par la tournée de novembre pitoyable du XV de France. L’image du géant kanak, venu à contrecœur affronter les médias dans la petite zone mixte de la U Arena après France - Japon, et lâchant, vexé comme un pou : "Je suis là parce qu’on m’a demandé de venir mais je n’ai pas envie de parler", avait été un des derniers moments forts de l’ère Guy Novès.

" Même si ce n’est que d’un point, peu importe. Il faut juste gagner "

Même s’il a laissé les contraintes du professionnalisme en Auvergne l’espace de dix jours, le rugby a quand fait quelques incursions dans le cocon familial, avide de connaître son quotidien à l’autre bout du monde : "Mes frères me demandaient : ‘’Alors ça se passe comment là-bas ? Tu t’entraînes toute la journée ?’’. Moi je leur disais ‘’Non, on arrive le matin, on fait des étirements, on a de la vidéo’’. Là, ils m’ont arrêté et m’ont demandé ‘’Comment ça de la vidéo ?’’. Je leur ai répondu ‘’Oui, on se réunit dans une salle où on nous passe des vidéos des matchs du prochain adversaire, pour pouvoir l’étudier. On amène notre cahier et on prend des notes’’. Ils étaient tellement étonnés, ils m’ont lancé : ‘’ Ah ouais, comme à l’école ? ‘’. Je leur ai expliqué qu’on ne passait pas tout notre temps sur le terrain". Mais un peu, quand même !

Sebastien Vahaamahina (XV de France)Icon Sport

Regonflé à bloc par son retour aux racines, l’ancien Perpignanais ne veut surtout pas redescendre à cause d’une nouvelle défaite des Bleus samedi prochain contre l’Irlande : "Tout le monde nous le répète à chaque fois, nous dit qu’on ne gagne pas un match et nous demande quand sera la prochaine victoire. Il faut bien qu’on regagne un jour, même si ce n’est que d’un point, peu importe. Il faut juste gagner". En souhaitant à Vahaamahina de tirer parti de ce petit supplément d’âme ramené des terres de son enfance.