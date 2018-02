Montrez plus que du cœur !

A travers un dossier complet et ludique articulé autour des différents secteurs de jeu (la tête, de les mains, le pied, les jambes et l'âme), Midi Olympique vous propose un dossier complet sur les clés d'un possible succès à Murrayfield.

James Ryan (Irlande) vs France le 03/02/2018Icon Sport

Après une prestation très pragmatique contre l'Irlande, où l'on vit les Bleus très appliqués en défense mais incapables de lancer des offensives faute de possession suffisante (32 %, rappelons le), les Bleus doivent passer la vitesse supérieure et retrouver un peu d'ambition en attaque. Il y eut bien un éclair venu de Teddy Thomas... Mais si ils veulent triompher à Murrayfield, les Bleus devront rehausser leurs ambitions.

