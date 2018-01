Machenaud favori pour suppléer Parra

Comme à sa fâcheuse habitude et tout en attendant certainement déjà trop de lui, le rugby français se berçait d’une douce illusion depuis certaines semaines. Celle du retour d’un homme providentiel, susceptible d’apporter à la fois brio et expérience au XV de France, et si possible la précision face aux buts qui lui faisait défaut. Un sauveur de la patrie que ses récentes performances avec Clermont avaient tout désigné : on parle évidemment de Morgan Parra, stratosphérique la semaine dernière face aux Ospreys, ainsi qu’il en a pris l’habitude avec son club depuis quelque mois.

Las, c’était sans savoir que le demi de mêlée auvergnat traînait depuis quelques semaines un souci au ménisque du genou gauche. Lourdement strappé à Northampton voilà quinze jours, Parra avait pourtant démarré la rencontre face aux Gallois le genou libre la semaine dernière, jusqu’à ce qu’un léger coup le laisse au sol quelques irrespirables secondes en première période. Dans le feu de l’action, Parra s’était relevé, le Michelin avait soufflé, et Clermont s’était qualifié. Mais c’était oublier qu’après la pause, le vilain bandage était revenu sur le genou du capitaine auvergnat. Lequel cachait certainement quelque chose que sa sortie du terrain, à seulement cinq minutes de la fin, avait pourtant réussi à masquer…

Morgan Parra contre l'Irlande le 11/10/2015Icon Sport

Dupont, impact-player pour l’instant

Mais cela n’a pas suffi. Désireux de compter sur un Parra à 100 %, le XV de France a déployé une batterie d’examens indiquant que ce dernier devait observer un repos dune ou deux semaines. Une tuile dont les Bleus ont désormais la triste habitude, et à laquelle Jacques Brunel va devoir s’habituer. Tout en cherchant, bon gré mal gré, une solution de repli pour débuter le Tournoi face à l’Irlande… Le rappel dans le groupe de Baptiste Serin, numéro 4 désigné de la hiérarchie, apparaissait ainsi comme une évidence. Toutefois, pour déterminer du titulaire, c’est bien entre le Toulousain Antoine Dupont et le Racingman Maxime Machenaud qu’il s’agira de choisir.

Et à ce titre, si Dupont semblait tenir la corde pour jouer le rôle de remplaçant de Parra dans un rôle de dynamiteur, le forfait de ce dernier ne devrait pas être synonyme de promotion au sein du XV de départ. Parce que se pose la question de l’expérience et qu’à ce titre, la cohabitation d’un très jeune ouvreur (qu’il s’agisse de Mathieu Jalibert ou Anthony Belleau) avec un demi de mêlée encore novice comme Dupont n’apparait pas la panacée, ainsi que l’ont suggéré les tests de novembre. Sans parler de la question des tirs au but, si essentielle…

Gela Aprasidze tacle Antoine DupontIcon Sport

La question des tirs au but

Voilà pourquoi l’expérience de Machenaud (29 ans, 31 sélections) ainsi que sa précision face aux poteaux (décisive en Coupe d’Europe ces deux dernières semaines face au Munster et à Leicester, avec 90 % de réussite, dont deux coups de pied décisifs) ne sauraient être de trop au moment d’affronter une paire Murray-Sexton au sommet de son art avec l’Irlande. "On sait la difficulté pour les demis de mêlée d’accéder à l’équipe de France, parce qu’il y a énormément de concurrence à ce poste, souriait le week-end dernier Maxime Machenaud, qui ne savait pas encore dans les coulisses de Welford Road que la blessure de Parra. J’y vais pour tout donner, pour redonner de belles couleurs à ce maillot, que l’équipe de France gagne à nouveau, tout simplement."

Une mission pour laquelle son rôle a d’ores et déjà pris une importance capitale. Ce qui semblait tout sauf gagné voilà encore quelques semaines, lorsque Teddy Iribaren lui avait chipé à la régulière sa place de titulare au Racing en début de saison, après la déconvenue d’une tournée manquée en Afrique du Sud. "Il a mal supporté la préparation physique individualisé de l’équipe de France et n’a pas bien vécu la première partie de saison, expliquait récemment son entraîneur Laurent Labit. Il a pris sur lui, l’a fermée et bossé. Et cela fait quelques semaines qu’il est revenu à un niveau international." Suffisant pour endosser à son tour le costume de sauveur de la patrie, comme il fut celui du Racing dans la course à la qualification en Champions Cup ? L’avenir proche le dira...