Les enfants de Brunel

L'Union Bordeaux-Bègles n'est pas si bien classée que ça en Top 14 (pas si mal non plus). Mais elle fournit quand-même quatre joueurs à l'équipe de France : Jefferson Poirot, Adrien Pélissié, Marco Tauleigne et Baptiste Serin, plus Matthieu Jalibert, blessé après le premier match. Autant de joueurs que le sélectionneur Jacques Brunel a eu sous ses ordres pendant l'année et demie qu'il a passé en Gironde. Mais à cette liste, il faut ajouter Lionel Beauxis qui était encore sous contrat à l'UBB quand Jacques Brunel est arrivé, mais il a très peu joué sous son autorité. Il ne fut que quatre fois titulaire cette saison-là avant de quitter le club en février pour rejoindre Lyon en tant que joker médical.

Lionel Beauxis (UBB) face à La Rochelle - 2014-2015Icon Sport

Visiblement, le Beauxis de la saison dernière n'était pas tout à fait le même, mais il faut savoir qu'au moment où il a quitté Bordeaux, c'était encore Raphaël Ibanez qui était aux commandes et celui-ci n'a jamais fait pleinement confiance à Lionel Beauxis. Il lui préférait Simon Hickey, le Néo-Zélandais, voire l'Irlandais Madigan en début de saison. On se souvient que Jacques Brunel avait même fini la saison en faisant jouer Baptiste Serin à l'ouverture. On peut penser que Jacques Brunel connaît un peu mieux les Bordelais que les autres et que ça peut peser dans certains choix. Nous avons eu cette sensation quand il a appelé Adrien Pélissié au talonnage pour remplacer Camille Chat. Pélissié avait peu de vécu en Top 14 , mais Brunel était bien placé pour cerner son potentiel. Ceci dit, l'avis privilégié de Brunel peut aussi peser dans l'autre sens. Après tout, les Bordelais Nans Ducuing, Clément Maynadier (blessé depuis), Sébastien Taofifenua et Loann Goujon (blessé à l'automne) n'ont pas été rappelés après les tests de novembre.