Les Bleus sont-ils condamnés à défendre ?

Ils n’ont vu que les vingt premières minutes du match avant de filer au Stade de France. Samedi dernier, vers 15h30, la plupart des joueurs du XV de France étaient devant leur télé pour regarder le début du match entre le Pays de Galles et l’Ecosse (34-7).

Vingt premières minutes qui ont confirmé, si c’était vraiment nécessaire, que les Calédoniens restent plus que jamais fidèles à un jeu de mouvement spectaculaire. "Les Ecossais ont été très dangereux, souligne le demi de mêlée Baptiste Serin (23 ans, 16 sélections). Malheureusement, ils se font trouer à plusieurs reprises au milieu du terrain avec des Gallois très réalistes. Mais ça reste une équipe redoutable."

Malgré leur domination territoriale dans le premier acte (60%) et 19 défenseurs battus sur l’ensemble de la rencontre, les joueurs de Gregor Townsend ont en effet failli dans la finition.

La septième nation mondiale (l’Ecosse a perdu deux places au dernier classement World Rugby tandis que la France, dixième, a atteint le pire classement de son histoire, ndlr) reste pourtant l’une des équipes les plus imprévisibles du Tournoi des 6 Nations. "Ils peuvent te mettre le feu avec des joueurs comme Stuart Hogg et Finn Russell et prendre pas mal d'avance sur le match, prévient le trois-quarts centre Jonathan Danty (25 ans, 4 sélections). Ils ne mettent pas beaucoup d’intensité physique mais ils déplacent beaucoup le ballon. Ils vont certainement garder la même philosophie de jeu. Il va falloir qu'on soit prêt à les contrer en défense dès la première minute et ne pas les laisser mettre de la vitesse sur les extérieurs."

Impressionnants dans le registre défensif contre l’Irlande avec un nouveau record de plaquages dans le Tournoi (253), les Bleus ont en revanche brillé par leur frilosité offensive (264 mètres parcourus balle en mains et 103 passes, ndlr).

Dimanche (16 heures), sur la pelouse du BT Murrayfield, les joueurs de Jacques Brunel pourront-ils espérer mettre fin à une série de huit matches sans victoire en s’envoyant uniquement en défense ? "Il faudra tenir beaucoup plus le ballon, être dangereux offensivement pour les faire reculer", insiste Baptiste Serin tout en rappelant que le jeu au pied d’occupation de l’ouvreur Lionel Beauxis, qui pourrait démarrer le match, s’avèrera précieux. "Lionel a ce jeu au pied qui fonctionne très bien, rappelle le numéro 9 de l’UBB. Il a cette qualité de renverser la pression quand c’est compliqué pour son équipe. Il a ce génie en lui." Pas sûr que le génie seul de Lionel Beauxis suffise à guider le XV de France "vers cette victoire qui ferait vraiment bien du bien..."