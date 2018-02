Pour sa première annonce d’équipe, ce jeudi au CNR de Marcoussis, Jacques Brunel a apporté quelques changements notables à des postes clés par rapport à son prédécesseur Guy Novès. Comme nous l’indiquions mardi, Maxime Machenaud (29 ans, 31 sélections) et Matthieu Jalibert seront associés à la charnière.

Maxime Machenaud (XV de France) - 8 novembre 2016Icon Sport

Si le demi de mêlée du Racing 92, qui sera le buteur numéro 1 de l’équipe au coup d’envoi, signe son retour depuis la tournée en Afrique du Sud en juin 2017, le demi d’ouverture de l’Union Bordeaux-Bègles honorera sa première sélection à seulement 19 ans. "A partir du moment où Matthieu est là, on pense qu’il est en mesure d’être à ce niveau, explique Jacques Brunel. Il n’y a aucune raison de ne pas le titulariser. Il est capable d’assumer ce rôle. Il est bien rentré dans ce groupe, il a ses repaires. Il a la maturité même s’il va devoir se préparer un petit peu. Les Irlandais vont sans doute s’occuper de lui (sourires)."

Maxime Machenaud buteur

Parmi les autres choix forts de Jacques Brunel, à noter la titularisation au poste de numéro 8 de Kevin Gourdon (27 ans, 15 sélections). En l’absence de Louis Picamoles, le troisième-ligne de La Rochelle retrouvera un poste qu’il affectionne tout particulièrement. "On avait la possibilité de choix entre Gourdon et Tauleigne mais on a préféré Gourdon en début de match, justifie le sélectionneur. Il a un peu plus d’assurance, d’intelligence de jeu, d’expérience au niveau international même s’il joue un peu moins à ce poste en club."

Kévin Gourdon (XV de France) - novembre 2016Icon Sport

" Matthieu (Jalibert) est capable d’assumer ce rôle, Jacques Brunel "

Dans la cage, Sébastien Vahaamahina (26 ans, 28 sélections), l’une des rares satisfactions des derniers tests de novembre, sera associé à son coéquipier de l’ASM Clermont Auvergne Arthur Iturria (23 ans, 1 sélection). Ce dernier, absent des terrains durant sept mois en raison d’une blessure à l’épaule, passera un sérieux test face à l’alignement irlandais. Suspendu en novembre dernier, Virimi Vakatawa (25 ans, 15 sélections) avait cruellement fait défaut au XV de France, notamment dans la zone de marque. Positionné à l’aile, le joueur du Racing 92 sera attendu pour apporter cette dose de spontanéité et de franchissement.

Sebastien Vahaamahina - France - Afrique du Sud - Test match le 18 novembre 2017Getty Images

L'énorme pied gauche de Palis

A l’arrière, le sélectionneur a préféré Geoffrey Palis (26 ans) à Hugo Bonneval ou bien encore Benjamin Fall. Gravement blessé au genou en avril dernier, le joueur du Castres Olympique se voit offrir une première chance sous le maillot frappé du Coq. "On pense qu’il va nous amener de l’assurance sous le jeu au pied des Irlandais, Et il a un énorme pied gauche." Pour préparer ce premier grand rendez-vous, le XV de France aura la lourde tâche de faire tomber la troisième nation mondiale.

Geoffrey Palis (XV de France)Icon Sport

Le XV de départ face à l'Irlande : 15. Palis ; 14. Thomas, 12. Chavancy, 13. Lamerat, 11. Vakatawa ; 10. Jalibert, 9. Machenaud ; 7. Camara, 8. Gourdon, 6. Lauret ; 5.Vahaamahina , 4.Iturria ; 3. Slimani, 2. Guirado (cap), 1. Poirot.

Les remplaçants : 16. Pelissié, 17. Priso, 18. Gomez SA, 19. Gabrillagues, 20. Tauleigne, 21. Dupont, 22. Belleau, 23. Fall.