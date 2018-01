Le staff à l’écoute des joueurs pour bâtir le plan de jeu

Faute de temps, Jacques Brunel a prévenu dès sa nomination : il partira sur des bases de jeu simples pour attaquer le Tournoi face à l’Irlande. Au départ d’une nouvelle aventure née dans la précipitation, le sélectionneur des Bleus veut rassembler autour de lui et de son staff. C’est dans cette optique qu’il a associé, dès le premier rassemblement de l’année, les joueurs à sa réflexion afin de définir une stratégie cohérente pour affronter la troisième nation mondiale samedi prochain.

Jacques Brunel durant le premier entraînement du XV de FranceIcon Sport

"On parle entre nous de ce qui est proposé, confirme l’arrière Geoffrey Palis. Si des trucs nous paraissent un peu moins bien, on l’expose aux coachs et ils sont très ouverts là-dessus. Ils nous ont dit que c’était à nous de nous approprier le projet de jeu et qu’il n’y avait aucun mal à en parler tous ensemble. Ils ne veulent pas que chacun garde son avis et reste dans son coin. C’est appréciable pour les joueurs de pouvoir mettre leur vécu et leur ressenti au service du collectif et de ne pas être cantonné à des principes non-négociables". Vendredi, tous les trois-quarts se sont réunis dans l’intimité de la salle de vie de Marcoussis pour discuter de la stratégie défensive à adopter dans une semaine et en ont fait part ce samedi matin à leur staff.

Jacques Brunel durant le premier entraînement du XV de FranceIcon Sport

Des groupes de réflexion chargés de décortiquer la mécanique irlandaise

Les avants n’ont bien-sûr pas été écartés des débats. En préambule de la première réunion collective, les joueurs ont été amenés à s’exprimer sur ce que l’équipe de France représentait à leurs yeux. Dans un second temps, l’ancien sélectionneur de l’Italie a constitué des groupes à qui il a suggéré un thème de réflexion, toujours en lien avec le match de l’Irlande. Le groupe de Sébastien Vahaamahina a par exemple dû plancher sur la défense après mêlée.

Sebastien Vahaamahina (XV de France)Icon Sport

Et le géant clermontois a apprécié ce concept de management participatif : "Chaque groupe devait regarder attentivement un secteur précis du jeu de l’Irlande et nous devions trouver les failles pour les soumettre au staff. En scrutant les vidéos, on s’est aperçu petit à petit que les Irlandais avaient une façon de défendre particulière et qu’on devait les attaquer d’une certaine façon. Et c’est sur cette base qu’on a développé une stratégie commune. Pour ma part, j’ai aimé cette approche et j’ai le sentiment d’avoir pu apporter ma pierre à l’édifice". Une responsabilisation totale qui a visiblement obtenu l’adhésion de l’auditoire de Brunel.