Le LOU, nouveau pourvoyeur des Bleus ?

Il n’y a pas si longtemps, on écrivait sur la même thématique au sujet de la présence de nombreux Berjalliens au sein du XV de France. Aujourd’hui, le phénomène tend à se déplacer de quelques kilomètres pour évoquer la présence de Lyonnais. "Cela fait 65 ans que l’on attendait ça", lance de suite Yann Roubert. "C’est avant tout une grande joie et une fierté car c’est un palier de plus franchi par le club", poursuit le président du LOU.

Avant de parler de phénomène, il faudra bien évidemment que cela se reproduise dans le temps mais il a déjà été fait un choix fort par Jacques Brunel, celui d’intégrer Sébastien Bruno dans le staff. L’entraineur des avants a été libéré par Lyon le temps du Tournoi, "il connaît les joueurs et sait sur qui s’appuyer", insiste donc Yann Roubert. Et l’on associera la présence de Julien Bonnaire pour la touche, encore joueur du LOU la saison passée.

Des profils différents pour les sélectionnés

On peut donc imaginer que Felix Lambey et Baptiste Couilloud vont connaître leur première sélection, eux qui sont des produits de la formation lyonnaise. Le deuxième ligne est arrivé du Jura pour y terminer son parcours tandis que le demi de mêlée a fait toutes ses gammes entre Rhône et Saône, ce qui démontre la qualité grandissante de la formation. L’on glissera ainsi le nom du trois-quarts Thibaut Regard, autre produit maison dans les radars.

Le rappel de Lionel Beauxis apporte un point de vue différent, car le retour en Bleu de l’ouvreur six ans après prouve que l’on peut trouver un cadre propice aux joueurs à Lyon. C’est à dire qu’ils peuvent s’y exprimer et retrouver un niveau international. Par exemple, il n’est pas farfelu de penser que l’ailier Alexis Palisson a marqué des points durant la première moitié de saison, et que son nom figure à nouveau dans une liste de sélectionnables.

De nouvelles problématiques à gérer

Cette notoriété nouvelle est forcément bénéfique puisqu’elle crédibilise encore plus le projet rhodanien, surtout quand il s’agit de recruter, mais fait aussi découvrir des problématiques. "Nous allons découvrir ces soucis d’absences mais ce sont de bons problèmes car cela veut dire que nous avons de bons joueurs", rassure Yann Roubert. Le staff y est préparé et avait anticipé cette situation en recrutant davantage à tous les postes.

Et il faut rappeler qu’avec désormais neuf joueurs ayant déjà porté le maillot tricolore au sein de son effectif (Attoub, Menini, Puricelli, Michalak, Pélissié, Beauxis, Mignot, Palisson et Buttin), cela augmente irrémédiablement les probabilités de voir un Gone au niveau supérieur. Et ce total d’internationaux français au sein du groupe est d’ailleurs le cinquième du Top 14, devant un club comme Montpellier actuellement leader du championnat.