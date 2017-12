Le Graal de Galthié

Son nom a tellement été évoqué quand il s’est agi de l’équipe de France… Avec Fabien Galthié c’est une très longue histoire. Un « je t’aime, moi non plus » permanent. Et il faut dire que l’actuel manager de Toulon n’a jamais caché qu’il souhaitait être un jour en charge de l’équipe nationale. En 2007 déjà, quelques mois après son premier (et pour l’instant seul) bouclier de Brennus en tant qu’entraîneur avec le Stade français, il avait été fortement pressenti. Mais c’est Marc Lièvremont, assisté de Didier Retière et Emile Ntamack, qui avait obtenu le poste. Quatre ans plus tard, sa candidature avait encore été retenue par le président de la Fédération Pierre Camou, lequel avait privilégié les options Guy Novès et Philippe Saint-André. Le premier ayant refusé, c’est le deuxième qui avait pris les rênes du XV de France avec Yannick Bru et Patrice Lagisquet. En cette année 2011, Galthié sortait pourtant d’une saison exceptionnelle avec Montpellier qu’il avait conduit jusqu’en finale du Top 14.

Séduisant dans le jeu, clivant dans le caractère

En réalité, ce sont le caractère et la personnalité clivante de l’ancien demi de mêlée international qui ont souvent freiné son ascension comme coach. Car ses qualités de technicien n’ont jamais été remises en cause. Au contraire, le milieu reconnaît aisément qu’il a su favoriser un rugby de mouvement, adapté au niveau international, surtout avec le MHR. Si les choses apparaissent plus délicates sur ce plan pour ses premiers mois au RCT, les limites de sa méthode ne sont pas à chercher de ce côté-là. Mais Galthié est parfois réputé imprévisible et en difficulté dans la gestion humaine de ses joueurs. Ce qui lui a certainement et de nouveau coûté un poste chez les Bleus après la dernière Coupe du monde 2015. Comme d’autres postulants, il a été audité et écouté, mais Novès lui a été préféré.

Fabien GalthiéIcon Sport

En marge de son conflit avec Mohed Altrad après son éviction du club héraultais, qui a duré de longs jusqu’à finir devant le conseil des Prud'Hommes, Galthié avait poursuivi ses activités de consultant pour France Télévision. Ce qui lui permettait de commenter les matchs de l’équipe de France. Des Bleus dont il n’est finalement jamais resté très éloigné… Et, s’il a débuté une nouvelle aventure sur la Rade depuis l’été passé, son nom est rapidement revenu sur la short-list quand Bernard Laporte a décidé de se séparer du staff de Guy Novès. Comme Franck Azéma, Fabien Galthié est un proche du nouveau sélectionneur Jacques Brunel, puisqu’il a évolué sous ses ordres à Colomiers. Voilà pourquoi, après le refus d’Azéma, il a été privilégié au détriment des Mignoni, Mola ou Garbajosa. À compter du prochain Tournoi des 6 Nations, l’ex-capitaine du XV de France, élu meilleur joueur du monde en 2002, va donc atteindre le Graal de sa carrière. Là où il est attendu depuis de nombreuses années.