Bernard Laporte : "Cela ne pouvait plus durer..."

Rugbyrama : Vous avez visiblement une annonce à faire...

Bernard Laporte : Je suis là pour vous annoncer l'arrivée de Jacques Brunel en lieu et place de Guy Novès. C'est un choix qui n'a pas été facile, partagé avec les membres du bureau fédéral. Nous avons estimé que Guy n’était plus l’homme de la situation.

Qu’est-ce qui a motivé votre décision ?

B.L. : Le rugby français va très mal depuis très longtemps. Il était temps d’envisager des solutions nouvelles. Une équipe de France qui ne gagne pas, c’est un sport qui meurt. Durant ma campagne électorale, j’ai en mémoire une réunion à Saint-Jean-de-Luz au cours de laquelle le président du club de Bidart m’avait dit : “J’avais 162 licenciés il y a un an, je n’en ai plus que 67”. A côté, il y a des queues de 200 mètres au siège du surf.

Jusqu’à quand court le contrat de Jacques Brunel ?

B.L. : Jusqu’en 2019. Il définira lui-même ses adjoints.Jacques Brunel je le connais bien. j’ai entraîné l’équipe de France avec lui pendant six ans. Il a l’expérience du haut niveau, a été sélectionneur de l’Italie pendant quatre ans. Il est toujours aux affaires, dans un club où il est extrêmement apprécié des joueurs. Jacques est un homme qui fédère. Il a les épaules pour endosser ce genre de responsabilités.

Jacques Brunel - Coach - BordeauxIcon Sport

Deux ans avant le Mondial, n’est-ce pas déjà trop tard ?

B.L. : C’est toujours difficile de dire c’est trop tard ou ça ne l’est pas. Mais il fallait faire quelque chose. Cela ne pouvait plus durer. Quand on voit le match contre le Japon, quand on entend ce qu’il se disait… Je n’ai rien contre Guy (Novès). Je l’ai eu hier au téléphone... Il a un palmarès éloquent. Il n’est pas devenu mauvais manager du jour au lendemain. Moi, ce match face au Japon, je l’ai encore en tête. Si le Japonais marque sa pénalité, on a perdu, c’est fini... Au-delà du résultat, on ne voyait rien. On ne voyait plus d’équipe, pas de révolte. Alors que l’on sortait de six défaites d’affilée ! On ne faisait que descendre, en fait…

Que faire ?

B.L. : Notre priorité est de rassembler le monde professionnel autour de cette équipe de France. Pour ce faire, j’ai Paul Goze tous les jours au téléphone. L’équipe de France est trop éloignée des clubs. La symbiose aidera. je veux que le manager du XV de France s'installe à une table avec les entraîneurs du Top 14. Pour que les infos passent en direct. Pour qu’il y ait un vrai suivi des joueurs.

Que voulez-vous dire ?

B.L. : On va mettre en place une commission du suivi des internationaux. Les entraîneurs du Top 14 qui ont des joueurs internationaux viendront à Marcoussis avant chaque échéance du XV de France.

Avez-vous leur accord ?

B.L. : Pour ceux que je connais, oui. Il ne peut plus y avoir les clubs d’un côté et l’équipe de France de l’autre. J’ai entraîné Toulon pendant cinq ans et le sélectionneur, je ne l’ai jamais vu. Jamais. C’est ahurissant. Cela ne peut pas fonctionner.

Que voulez-vous, à terme ?

B.L. : Un pool de cinq ou six entraîneurs du Top 14 qui deviendraient adjoints de Jacques Brunel. Ce ne sera pas facile à créer dès le Tournoi des 6 Nations qui s’annonce mais ça viendra… Notre philosophie est celle-là. Il faut que le projet de l’équipe de France soit aussi celui des entraîneurs du Top 14. Il y aura des réunions techniques : comment veut-on qu’elle joue, cette sélection ? Et quand il y aura des tournées, Jacques prendra des adjoints. je ne veux plus d’un staff d’un côté et des entraîneurs de Top 14, de l’autre.

Qui seront les adjoints ?

B.L. : C’est à Jacques Brunel de choisir.

Confirmez-vous le Toulonnais Fabien Galthié et le Lyonnais Sébastien Bruno ?

B.L. : Je ne démens rien et je confirme rien.

Il n’y aura pas d’adjoints fixes ?

B.L. : Non, il n’y aura pas d’adjoints fixes. Les adjoints seront sous contrat avec des clubs et viendront, à la pige, à Marcoussis pour préparer les échéances du XV de France. Cela va concerner cinq ou six personnes. Paul Goze m’a dit que c’était une bonne chose. Il y a beaucoup d’entraîneurs intéressés. Mais ce sera compliqué pour le Tournoi…

Paul Goze, le président de la LNR - 2017Icon Sport

Chaque entraîneur du Top 14 a sa propre vision du jeu. N’avez-vous pas peur d’une confusion ?

B.L. : Si on prenait mon père et ma mère, on serait moins emmerdés, c’est vrai…

Etait-il impossible de sauver Guy Novès ?

B.L. : J’avais vu des déclarations de joueurs très sévères. "Si on me rappelle pas, ce n’est pas grave…" "On s’y emmerde…" On ne pouvait pas continuer ainsi. Il n’y avait quelque chose qui passait plus.

Qu’avez-vous dit à Guy Novès au téléphone, hier ?

B.L. : Que c’était une journée difficile pour moi. J’ai le respect de ce qu’il a fait. Si j’avais été contre lui, la première décision que j’aurais prise aurait été de l’écarter. Nous devions nous réveiller. Il faut transmettre des émotions, gagner à nouveau l’amour des supporters : on a eu du mal à remplir le Stade de France contre les Springboks, du mal à remplir l’Arena...

On connaît votre proximité avec Jacques Brunel. Donnerez-vous des conseils ?

B.L. : Non. Il choisira son staff et ses joueurs. Il y a deux ans que je ne suis plus dans le système. Il y a des joueurs que je ne connais même pas. Ce serait ridicule.

Pourquoi n’avoir pas prévenu Guy Novès plus tôt ?

B.L. : Il y a des avocats à la fédération. Je fais ce qu’on me dit.

Guy Novès (XV de France)AFP

Que vous a-t-il répondu, au téléphone ?

B.L. : Il était déçu. C’est une situation douloureuse.

Avez-vous eu ses adjoints ?

B.L. : Non, on les rencontrera début janvier.

Quel est l’objectif pour le Tournoi des 6 Nations ?

B.L. : Gagner ! Aujourd’hui, on a honte et peur de dire : "il faut gagner !"

Jacques Brunel était-il votre premier choix ?

B.L. : J’ai réfléchi. J’ai aussi pensé à des sélectionneurs étrangers. Mais la problématique des entraîneurs étrangers, c’est qu’ils ne sont pas libres.

Des joueurs ont émis des réserves sur le cadre même de Marcoussis. Se pourrait-il que le cadre de travail de l’équipe de France change ponctuellement ?

B.L. : Déjà, il avait un peu changé l’an dernier. La semaine passée à Nice avait été pour eux bénéfique. Moi, j’y ai vécu six ans à Marcoussis. de temps en temps, on a envie de voir du monde et de sortir. Jacques Brunel décidera. Il mettra les joueurs dans les meilleures conditions.On rééditera donc probablement ce que nous avons fait à Nice.

Ne craignez-vous pas que les entraîneurs de Top 14 ne faisant pas partie du pool critiquent les choix de jeu ou de joueurs de la commission technique ?

B.L. : Non. Sincèrement, non.

Techniquement parlant, comment l’arrivée de Jacques Brunel en équipe de France se déroulera-t-elle ?

B.L. : Il dirigera l’Union Bordeaux-Bègles ce week-end, à Paris, puis sera disponible pour l’équipe de France à partir du 2 janvier. Je remercie d’ailleurs Laurent Marti, son président. Il a pensé à l’intérêt général du rugby français, pas à sa petite chapelle.

Laurent Marti (UBB)Icon Sport

Y aura-t-il un dédommagement pour l’Union Bordeaux-Bègles ?

B.L. : On est en pleine discussion.

Il a souvent été reproché l’écart générationnel entre Guy Novès et ses joueurs…

B.L. : (il coupe) Moi, je n’ai jamais reproché ça. Je ne vois pas pourquoi on serait plus stupides que les footballeurs. Le Bayern de Munich vient de recruter un manager de 74 ans (Jupp Heynckes). Il faut arrêter de trouver toujours des excuses. Guy Novès et Jacques Brunel sont tous deux capables d’entraîner des mômes de vingt ans. Les grands managers s’adaptent.