Labit dans le staff des Bleus jusqu’au Mondial ?

Peu avant que Jacques Brunel n’approche l’ancien toulousain Jean-Baptiste Elissalde pour que ce dernier ne prenne en charge la ligne de trois-quarts tricolore, le coach du Racing 92 Laurent Labit avait été démarché par le nouveau sélectionneur des Bleus afin d’intégrer le staff du XV de France à plein temps et à compter du 2 janvier 2018. Prisonnier de ses obligations dans les Hauts de Seine et tourné vers l’objectif européen que s’est fixé le Racing 92 cette saison, Laurent Labit avait été contraint de décliner l’offre de Brunel, son ancien entraîneur à Colomiers.

Laurent Labit et Laurent Travers arrivant à la présentation du nouveau staff du XV de France le 08/01/2018Icon Sport

Selon nos informations, Laurent Labit devrait pourtant intégrer le staff des Bleus en juin prochain (à partir de la tournée en Nouvelle-Zélande) et rester au chevet de la sélection jusqu’au Mondial 2019 au Japon. Alors, sera-t-il libéré de ces quatre dernières années de contrat par Jacky Lorenzetti ? A priori, le président du Racing 92 ne devrait pas opposer de veto à la demande fédérale mais devra se mettre, très vite, à la recherche d’un autre entraîneur pour épauler Laurent Travers, Chris Masoe (défense) et Casey Laulala (skills) au Plessis-Robinson, la saison prochaine. A noter que si Laurent Labit rejoignait bel et bien l’encadrement du XV de France, ce renfort ne menacerait pas l’avenir de Jean-Baptiste Elissade dans le staff tricolore.