La faim du banc

Si le premier quinze de départ de Jacques Brunel a été analysé, décortiqué en long en large et en travers, le banc concocté par le technicien gersois est aussi enthousiasmant et prometteur. Il ne manque pas d'impact player, comme on dit maintenant dans le rugby moderne, et de petits nouveaux que l'on a envie de découvrir au très haut niveau après un début de saison spectaculaire avec leurs clubs.

Jacques Brunel - FranceIcon Sport

Place à la jeunesse et l'insouciance pour espérer forcer la décision lors du deuxième acte. C'est bien simple : le très jeune demi de mêlée toulousain Antoine Dupont fait presque office de cadre sur ce banc des remplaçants. Ses qualités de puncheur, de joueur capable de renverser la situation, sont déjà connues et laissent passer qu'il aura un rôle important à jouer ce samedi face à l'Irlande. Mais il ne sera pas le seul.

Antoine Dupont (XV de France) - 11 mars 2017Icon Sport

A commencer par les remplaçants de la première ligne. Le pilier rochelais Dany Priso fait des merveilles depuis le début de la saison avec son club. Dynamique, puissant, capable de batailler dans les tâches obscures mais aussi de briller ballon sous le bras, il présente toutes les caractéristiques du pilier moderne capable d'évoluer sur la scène internationale. Ses performances en Coupe d'Europe en témoignent.

Maxime Machenaud, Dany Priso, Marco TauleigneIcon Sport

Même constat pour le Racingman Cedate Gomes Sa dont l'explosion au niveau international est attendue depuis plusieurs mois. En revanche, personne n'avait pu voir venir Adrien Pélissié.

Le talonneur de l'UBB évoluait à Aurillac la saison dernière mais il a été une des grandes révélations du début de saison. Dernier arrivé chez les Bleus après les forfaits de Camille Chat et Christopher Tolofua, il n'a rien à perdre. Ces trois hommes pourraient offrir quelques frissons aux supporters tricolores. En deuxième ligne, le Parisien Paul Gabrillagues a aussi un carte à jouer alors que Marco Tauleigne, sorti K.O. dès le début de la rencontre à Lyon face aux All Blacks en novembre aura à cœur de montrer qu'il peut rivaliser en puissance à ce niveau-là.

Marco Tauleigne - FranceIcon Sport

Au niveau des lignes arrières, le demi de mêlée Antoine Dupont sera accompagné d'Anthony Belleau, encore très jeune mais légèrement plus expérimenté que Matthieu Jalibert. La phase finale disputé avec Toulon la saison dernière est un avantage pour gérer une fin de match à suspense. Enfin, le polyvalent Benjamin Fall, de retour en sélection après plusieurs années d'absence, aura à cœur de saisir cette nouvelle chance en Bleu.

Maxime Machenaud, Anthony Belleau et Benjamin Fall (XV de France)Icon Sport

Il n'y a plus qu'à espérer que la France soit toujours à la lutte pour la victoire lors du passage de témoin entre titulaires et remplaçants.