L'heure de Tauleigne ?

Jacques Brunel est un homme qui a de la suite dans les idées : il souhaite s’appuyer sur son groupe initial et ce n’est pas la cruelle mais logique défaite qui va bouleverser ses plans. "Il faut que cela vive. Il y aura des modifications, mais en interne", prévenait le sélectionneur ce dimanche. En fin d’après-midi, il faisait face aux forfaits attendus d’un axe 8-9-10 (Gourdon, Dupont, Jalibert), qui va le contraindre forcément à modifier ses souhaits initiaux.

Jacques Brunel (sélectionneur du XV de France)Icon Sport

Pour préparer l’Ecosse, dimanche prochain, il aura 24 heures de plus que face à l’Irlande et il ne communiquera son XV de départ que vendredi en début de matinée. "J’aime bien maintenir tout le groupe investi le plus longtemps possible". Brunel va donc prendre son temps pour cocher ses quinze, voire ses vingt-trois élus pour Edimbourg. Beauxis, Picamoles, les derniers arrivés devraient être du voyage, présents sur la feuille de match mais comme des remplaçants de luxe plutôt que des titulaires de dépannage.

Baptiste Couilloud (France U20)Icon Sport

Le jeune Couilloud va juste faire ses premiers pas dans le groupe à défaut de ses débuts internationaux, difficile de lui prédire une place de remplaçant même si sa complémentarité avec Beauxis plaide en sa faveur dans sa concurrence avec Serin. Quels changements alors ? On peut penser que Danty, auteur d’excellents entraînements pourrait être associé au centre à Lamerat : Chavancy était incertain (touché à un œil et une cheville) et Doumayrou pas complètement remis de son alerte musculaire. En troisième ligne, l’option Macalou sera étudiée.

Tauleigne devrait honorer sa première titularisation. Au poste de pilier gauche, Brunel n’arrête pas de souligner l’abondance de talents. Est-ce à dire que Ben Arous va doubler Priso sur le banc ?

Le quinze probable : Palis ; Vakatawa, Lamerat, Danty, Thomas ; Belleau (o), Machenaud ; Camara, Tauleigne, Macalou ou Lauret ; Vahaamahina, Iturria ou Lambey ; Slimani, Guirado, Poirot.​