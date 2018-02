"J'ai loupé mon heure de gloire"

A l’image de la première sélection de Matthieu Jalibert, samedi dernier face à l'Irlande, moi aussi on m’a fait confiance cette semaine. On m’a mis en pleine lumière. Malheureusement, des facteurs extérieurs, imprévus, ont tout flingué. Fin d’un rêve...

Je te laisse ma place Baptiste, j'ai mes ligaments qui sont restés sur le terrainIcon Sport

Toute cette semaine, j'y ai pourtant cru. Et c’est arrivé. On m’envoie pour la première fois sur un match, Perpignan-Colomiers en Pro D2, avec un autre journaliste. Alors, je me suis levé tôt pour travailler, corriger des fautes et finir par écrire au plus que parfait. Bref, j’ai su me "remettre en question", comme disait Guilhem Guirado.

Mes collègues m’ont aidé à mettre en place un maximum de choses. Mais ce qui a le plus changé, c’est que je suis devenu autonome. "Pour l’instant, j’ai le sourire" expliquait Teddy Thomas. J'étais dans le même état d’esprit avant d'être lancé dans le grand bain.

J'ai le sourire vu qu'on parle de moi comme le sauveurIcon Sport

Le rédacteur en chef fait confiance aux jeunes. En parlant de moi, il affirme : "Il est prêt, s’il fait du bon travail, je me rase la moustache". J’ai la pression, mais je n’ai rien à perdre. Si je réussis mes débuts, je lance ma carrière. Sinon, je travaillerais dur pour revenir. Vous connaissez la chanson !

C’est le jour J, je vais partir. On me confie les clés du camion… ou plutôt de la bagnole. Une fois au stade, je sens la pression qui monte. Je m’installe et tout le monde me regarde. Ils n’ont pas l’habitude de me voir ici, et me connaissent d'ailleurs même pas. Je suis un peu l’attraction. Dans les tribunes, j’entends les commentaires : "Qu’est-ce qu’il fait là celui-là ?"

C'est qui ce mec encore lààààààà ?AFP

Le coup d’envoi est donné. J’ouvre mon ordinateur, j’écris mes premières lignes. J’essaye de prendre mes marques mais je fais trop de fautes, je perds du temps. J’arrive à me libérer, peu à peu. Mais tout ne se passe pas comme prévu. Au bout d’une demi-heure, la batterie de mon ordinateur me lâche. Et pas de câble pour recharger... Le match s’arrête-là pour moi.

Je suis dégoûté, surtout que le chef avait prévu un remplaçant. S’il assure, je suis foutu. Heureusement, lui non plus n'a pas été bon. Au moment d’envoyer son papier qu’il venait de terminer au coup de sifflet final, un site Irlandais l'a piraté. Sur son écran, un message s'est affiché : "Sexton m’a tuer"

Aller, venez tous voir papaIcon Sport

Finalement, le verdict est tombé. Une nouvelle semaine débute, sans moi sur le terrain. J'ai commis une boulette. Dans un article consacré au Super Rugby et aux Sharks, j’envoie Clément Poitrenaud vivre sa deuxième saison en Afrique du Sud. J'ai juste oublié quelques secondes qu'il était revenu au Stade toulousain où il s'occupe des "skills".

J'ai oublié et la relecture est passée au travers. Mais c'est moi, le stagiaire, qui trinque... Clément s’est régalé à me tailler sur Twitter. Ok, j'encaisse en silence. Je vais travailler encore plus fort pour revenir, c'est ce qu'ils disent tous. Comme si lui n’avait jamais fait d’erreur au début de sa carrière. Allez, sans rancune Clément. T'as le bonjour des Wasps.