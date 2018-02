Gourdon doit montrer la voie !

Il n’avait plus occupé ce poste avec le XV de France depuis le 19 juin 2016 et une défaite face aux Pumas à Tucuman (30-19).

Samedi contre l’Irlande (17h45), Kévin Gourdon (27 ans, 15 sélections) signera son grand retour en numéro 8. Un poste jusqu’à présent confisqué par Louis Picamoles ou bien encore Loann Goujon. "Je ne suis pas trop dans l’inconnu, sourit le Rochelais. Je ne sais pas si j’aurais des fourmis dans les jambes mais le Tournoi signifie beaucoup pour moi. Je l’ai vécu l’an dernier et j’ai vraiment pris conscience du côté magique de cette compétition."

" Mon gabarit ne m’autorise pas toutes les folies "

Cette saison, le joueur formé à la Voulte n’a pas souvent eu l’occasion d’évoluer en troisième-ligne centre. Une seule fois en fait, lors d’un match de Champions Cup.

Kevin Gourdon - FranceRugbyrama

Il faut dire qu’avec un certain Victor Vito dans l’effectif rochelais, Kévin Gourdon peut difficilement chiper la place de l’ancien all black. Un numéro 8 d’exception dont la gestuelle émerveille le TOP 14 et ses coéquipiers. "Je n’essaie pas de le copier mais Victor a une conduite de balle en mêlée qui est assez incroyable, confie le natif de Valence. Je l’ai vu sortir des ballons dans des positions incongrus. C’est intéressant de voir que même sous pression, on peut tenter des choses qui peuvent soulager l’équipe. Peu importe la situation, tu peux sortir proprement de ta mêlée. C’est la base d’un numéro 8, de sécuriser le ballon même si ta mêlée n’avance pas."

Un duel attendu face à CJ Stander

Préféré à Marco Tauleigne (115 kg), celui que beaucoup présente comme l’héritier de Laurent Cabannes ou Olivier Magne est attendu dans le jeu courant où ses qualités techniques ont souvent guidé le XV de France vers la terre promise. "Je joue plus l’évitement que la percussion parce que mon gabarit ne m’autorise pas toutes les folies, explique-t-il. Jouer l’intervalle, quelque part, c’est comme un instinct de survie… Tu veux échapper aux défenseurs, aux plaquages, aux collisions. Prendre les trous, éviter l’affrontement direct, c’est aussi le meilleur moyen d’avancer. Je me régale dans ce registre."

Marco Tauleigne - FranceIcon Sport

Toujours en quête d’un premier essai sous le maillot frappé du Coq, le numéro 8 du XV de France aura également la mission d’assurer le leadership aux côtés de Yacouba Camara (6 sél.) et Wenceslas Lauret (12 sél.).

Yacouba Camara - FranceIcon Sport

Avec un profil moins perforant que Tauleigne, Kévin Gourdon (1,90 m, 104 kg) sera soumis à la copieuse troisième-ligne irlandaise (Van der Flier, CJ Stander, Peter O'Mahony) et tentera de perturber le système millimétré de Joe Schmidt en gagnant ses duels. "Leur plan de jeu est simple mais réalisé à la perfection, souligne-t-il. Ils sont très très forts, ils ne sortent jamais du cadre et quand ils arrivent dans la zone de vérité ils ne repartent jamais sans trois points ou un essai." Le Rochelais le sait bien. Avant de rêver de grands espaces, les Bleus devront briller en défense.