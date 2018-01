Gourdon : "Ça prouve que le travail paye"

L'Irlande, c'est enfin l'objectif du centre Geoffrey Doumayrou, présent lors de la dernière tournée d'automne. Tous n'oublient pas le match de Champions Cup, dimanche à domicile, contre les Harlequins, décisif pour une place en quarts de finale.

Dany Priso : "Je suis très heureux d'être appelé. Ça prouve que le travail en club paye. Je veux remercier notre staff et mes coéquipiers. C'est grâce à eux si je suis appelé, c'est eux qui me mettent en valeur sur le terrain et me permettent de m'exprimer. J'ai hâte de découvrir Marcoussis et aussi le nouveau staff de l'Équipe de France. Mais avant il faut se concentrer sur le match de ce week-end face aux Harlequins."

Dany Priso (La Rochelle)Icon Sport

Geoffrey Doumayrou : "Je suis content d'être appelé avec ce nouveau staff et de pouvoir participer à mon premier Tournoi des 6 Nations. Mon objectif est d'être sélectionné avec les 23 qui joueront face à l'Irlande mais je suis déjà très heureux d'être dans les 32. Je suis impatient de découvrir le nouveau staff pour préparer ce tournoi avec des délais assez courts. J'espère que j'aurais la possibilité de me montrer."

Geoffrey Doumayrou (La Rochelle)Icon Sport

Kevin Gourdon : "Je suis très heureux d'être convoqué pour mon deuxième Tournoi des 6 Nations. Je suis aussi très content pour Geoffrey et Dany qui vont connaître leur première sélection. Ça prouve que le travail paye, c'est une juste récompense pour eux. Personnellement, ça prouve qu'on a encore confiance en moi malgré le changement de sélectionneur. Pour l'instant, je suis focalisé sur le match de dimanche face aux Harlequins. Il faut qu'on fasse le boulot pour partir l'esprit tranquille à Marcoussis et découvrir le nouveau staff."