France - Irlande J-3 : les raisons d'y croire

Malgré les nombreux forfaits qui ont frappé l'équipe de France depuis le début de la préparation, le sélectionneur Jacques Brunel reste concentré sur ce premier rendez-vous face à l'Irlande. Habitué des joutes internationales, le Gersois n'est pas surpris par cette avalanche de coups durs et s'y était préparé: "Il a fallu faire pas mal de changements avec des joueurs blessés qui sont repartis. Nous avons dû en convoquer d’autres. Cela arrive tout le temps, on voudrait l'éviter mais on s’aperçoit que quel que soit le contexte, on est toujours avec les mêmes problématiques."

Jacques Brunel durant le premier entraînement du XV de FranceIcon Sport

Aucun fatalisme pour le nouveau sélectionneur des Bleus qui reste concentré sur le plan de jeu pour la première échéance du Tournoi des 6 Nations. "Il faut optimiser le peu de temps que nous avons. Pour construire un groupe en peu de temps, il faut être très concis et très synthétique." Une simplicité que les joueurs semblent apprécier, avouant retrouver un certain plaisir dans la préparation de ce match face à l'Irlande qui a pourtant tout d'un premier traquenard au Stade de France, puisque la bande de Joe Schmidt pointe à la troisième place du classement de World Rugby. En tout cas, Jacques Brunel est satisfait du comportement de ses troupes : "J’attendais vraiment cette première semaine avec impatience parce nous avons pu mettre en place notre projet de jeu, les joueurs ont pu se l’accaparer pour pouvoir bien s’y sentir. C’est une première semaine où nous avons évolué dans tous les registres. Nous avons essayé de voir toutes les situations et je crois que les joueurs adhèrent." L'enthousiasme semble guider les Bleus, regonflés après des tournées de juin et novembre qui appartiennent au passé.

Jean-Baptiste Elissalde (France)Icon Sport

Des joueurs responsabilisés par Jacques Brunel puisque l'échange a été privilégié pour mettre en place des repères communs et un cadre collectif cohérent en fonction du temps de préparation et de l'adversaire. Une forme de management qui semble avoir trouvé un écho favorable. "Le plaisir d’être là, le plaisir d’être ensemble, le plaisir de construire quelque chose, c’est le fondement. Le rugby est très simple mais il faut d’abord avoir cela, ensuite c’est l’affaire de quelques ajustements et quelques liens à trouver à travers le jeu mais c’est ça le ciment de l’équipe." Et tous les Bleus paraissent convaincus qu'il sera suffisant pour poser la première pierre d'une nouvelle aventure dès ce samedi.