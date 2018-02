En tout est pour tout, Mathieu Bastareaud sera apparu une petite heure dans le groupe France retenu par Jacques Brunel. Le 17 janvier, celui qui était annoncé de longue date comme faisant un retour en force, en Bleu, figurait bien parmi les noms qu’égrenait le nouveau sélectionneur. Quelques instants plus tard, l'annonce de sa suspension pour trois matchs (pour propos injurieux) le retirait immédiatement des plans pour affronter l'Irlande. Bastareaud passait alors son tour et laissait sa place à Jonathan Danty.

Jonathan Danty (France)Icon Sport

Sauf que, depuis dimanche dernier, le capitaine des Toulonnais est requalifié et, donc, disponible pour les Bleus. Un nouveau statut qui n'a pas précipité son retour, en vue du déplacement en Écosse ce dimanche. Fallait-il rappeler Bastareaud ?

OUI

On connaît tous les défauts de Mathieu Bastareaud, qu'il s'efforce de gommer mais qui le suivront, intrinsèquement, toute sa carrière : manque de mobilité et technique individuelle pour le moins perfectible. Mais le Toulonnais a un super-pouvoir : physiquement, il est certainement le trois-quart centre le plus destructeur de la planète. Un profil qui aurait eu toute sa place pour le match de dimanche.

Si les Écossais sont certainement supérieurs aux Français, en 2018, dans l'animation collective et la vitesse d'exécution, il demeure en souffrance dans le défi physique. Titulariser Bastareaud, c'était appuyer là où ça fait mal. Dans un équipe de France qui ressent un besoin absolu de gagner, qu'importe la manière, se passer de Bastareaud ressemble à du luxe. Que les Bleus peuvent se permettre ? Pas sûr.

NON

Au-delà des individualités, Jacques Brunel construit un groupe. Et semble enclin à ne pas bouleverser les hiérarchies, semaine après semaine. La composition d'équipe (qui sera communiquée vendredi) devrait d'ailleurs confirmer cette tendance : les changements devraient être rares, et principalement dictés par les blessures. Au centre, Lamerat s'installe. Doumayrou, qui aurait dû débuter face à l'Irlande avant de se blesser, devrait retrouver une place de titulaire qui lui était destinée. Comme Novès en son temps, Brunel veut installer des hommes pour qu'ils y trouvent de la confiance. C'est aujourd'hui la plus grande urgence du XV de France, en plein doute. Bastareaud attendra donc que son tour revienne.