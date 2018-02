Deux changements pour les Bleues en Ecosse

On prend les même et on recommence...ou presque. Deux changements ont été apportés par le staff par rapport au XV qui avait débuté contre les Irlandaises samedi dernier (victoire 24-0). En première ligne, Carricaburu remplace Duval et Forlani prend la place de Ferer en seconde ligne. Pour le reste, la confiance a été donnée aux même filles pour tenter de revenir d'Ecosse avec une victoire.

Le XV de France féminines : 15. Trémoulières ; 14. Boujard, 13. Le Pesq, 12. Boudaud, 11. Banet ; 10. Bourdon, 9. Rivoalen ; 7. Hermet, 8. R. Ménager, 6. Mayans ; 5. Forlani, 4. Ndiaye ; 3. Carricaburu, 2. Sochat, 1. Arricastre

Les remplaçantes : 16. Soloch, 17. Traoré, 18. Duval, 19. Ferer, 20. Lecat, 21. Coudert, 22. Verner, 23. M. Ménager