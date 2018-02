Déçus, frustrés, touchés… les Bleus doivent désormais rebondir

Au chapitre des fameuses défaites encourageantes, la défaite du XV de France face à l’Irlande lors de la première journée du Tournoi des 6 Nations (13-15) tiendra sans doute une place de choix. "On a su s’accrocher, être solidaire pour revenir, souligne le capitaine Guilhem Guirado. Mais c’est encore plus dur de prendre conscience que ce match est perdu."

Dès le coup de sifflet final, les Bleus se sont réunis en cercle pour tenter de ne pas sombrer mentalement après ce drop chirurgical de Jonathan Sexton. "A chaud, c’est compliqué de ne pas être touché, reconnaît l’arrière du Castres Olympique Geoffrey Palis. Dans ces moments là, il ne faut pas s’éparpiller. Mais personne n’a triché. Je pense que ça va nous servir. J’ai vu des mecs s’envoyer l’un pour l’autre. Le groupe va relever la tête dès lundi à l’entraînement. Il ne faut pas qu’on doute de nous."

Geoffrey Palis (France) vs Irlande le 03/02/2018Icon Sport

" Personne n’a triché. Le groupe va relever la tête "

(Geoffrey Palis)

Avec 238 plaquages effectués sur l’intégralité de la rencontre pour 94% réussis, les Bleus se sont illustrés dans le combat et ont répondu aux attentes du public déçu dernièrement par leur engagement. "C’est flagrant, on a passé notre temps à défendre. On s’est crevé tout le match, explique le deuxième-ligne de l’ASM Clermont Auvergne Arthur Iturria. C’est ce qui nous fait défaut à la fin. Après, c’est rassurant de se dire qu’on a eu une bonne défense. On a fait de bons plaquages. On en aurait pris cinquante sinon. C’est ce qu’on s’est dit dans les vestiaires. On retient notre état d’esprit. Il ne faut surtout pas se décourager."

" Ce qui marque, c’est la victoire. On veut gagner "

(Dany Priso)

Guilhem Guirado déçu après la défaite de la France contre l'Irlande le 03/02/2018Icon Sport

Pour le premier match de l’ère Jacques Brunel, le XV de France reste malgré tout sur une huitième rencontre sans victoire. Un constat impitoyable. "On se donne les moyens de revenir, on le tient, c’est frustrant, souffle le pilier de La Rochelle Dany Priso. On a un extraterrestre en face qui nous met le coup de grâce. On ne va pas se dire tous les week-end ‘y’a du positif’ si on perd tous nos matches. Ce qui marque, c’est la victoire. On veut gagner. On était beaucoup attendu ce soir. On a montré qu’on pouvait faire quelque chose."

Dimanche prochain, sur la pelouse du BT Murrayfield, les Bleus devront montrer face à l’Ecosse qu’ils ont bien les ressources mentales pour sortir le rugby français d’une situation sportive toujours aussi inquiétante.