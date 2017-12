Brunel, premières impressions de sélectionneur

Que veut-il changer à l’équipe de France ? Cette mission est-elle casse-gueule ? Le réservoir humain est-il suffisant ? Durant près d’une heure, le Gersois s’est confié à Midi Olympique. Pour Brunel ce premier Tournoi des 6 nations en tant que sélectionneur est capital. Et tant pis s’il n’aura pas son staff au complet pour l’entrée dans la compétition.

"Au fil des saisons, on a souvent donné moins d’importance au Tournoi, parce qu’on se projetait trop rapidement sur le Coupe du monde. Ce n’est pas bon. Le Tournoi, c’est la référence. Le Tournoi, ce sont des marches à gravir parce que dans cette compétition, trois ou quatre équipes postulent pour le dernier carré du Mondial. Le Tournoi est donc un très bon repère. L’objectif sera de le remporter", indiquait-il ambitieux.

S’il se veut ambitieux, c’est parce qu’il sait que c’est la fonction qui veut cela et induit beaucoup plus de pression. "C’est le jour et la nuit par rapport à ce que j’ai connu avec l’Italie (il a été sélectionneur de 2011 à 2016 de la Squadra Azzura, NDLR) ! On ne parle pas du tout de la même chose, enfin ! Quand je vois le potentiel qui existe en France, je me dis que les raisons d’y croire sont immenses. Ici, il y a vraiment le potentiel pour gagner le Tournoi. Cela doit être notre objectif. Le réservoir de l’Italie est beaucoup plus réduit, ce qui ne l’empêche pas de réussir des coups, parfois… "

