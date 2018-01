Brunel : "On veut une équipe déterminée qui prend son destin en main"

Quelle a été votre ligne de conduite pour former ce groupe France ?

Jacques Brunel : C’est un groupe jeune qu’on a aussi voulu encadrer avec de l’expérience. Le retour de Morgan Parra va dans ce sens. On veut l’image d’une équipe pétillante, déterminée et qui prend son destin en main. On pense que les joueurs choisis ont ces caractéristiques. Il y a également Mathieu Bastareaud dans cette liste. Je tiens avant tout à rappeler que nous condamnons toutes les formes d’homophobie mais il s’est excusé, je suis certain qu’il ne pensait pas ces mots et j’espère qu’il ne sera pas sanctionné et qu’il pourra jouer avec nous. S’il est sanctionné, on avisera. Quant aux joueurs qui ne sont pas le groupe, j’attends d’eux qu’ils me montrent dans les prochains mois leur détermination à revenir.

Le choix de Morgan Parra s’est-il imposé à vous comme une évidence ?

J.B. : Cette saison, il fait des prestations remarquables et il me semble normal qu’il soit dans le groupe. Et les choix de jeunesse que nous avons fait à l’ouverture justifient encore plus son retour. On peut également évoquer le cas de Maxime Machenaud, qu’on a pris car ses dernières prestations sont aussi de très grande qualité. Et c’est pour cela qu’il est là au détriment de Baptiste Serin que je connais bien. Il est moins en forme cette saison, il le sait et il doit continuer à travailler.

Vous avez en revanche sélectionné le très jeune Mathieu Jalibert…

J.B. : S’il y a un garçon que je connais bien c’est lui. Il a, a travers les matchs qu’il a joués cette saison, franchi des paliers. De débutant, il est devenu expérimenté. Il a évolué dans plusieurs contextes et il s’en est remarquablement sorti à chaque fois. Il a même été souvent un grand acteur du jeu. Il a montré une maturité qui m’amène à penser qu’il n’y a pas de crainte de le prendre maintenant. Bien-sûr que le niveau international est une autre étape. Mais avant lui, Frédéric Michalak a débuté à cet âge-là et cela ne l’a pas empêché de réaliser une superbe carrière.

Louis Picamoles est le grand absent de cette première liste…

J.B. : On a choisi les hommes qui nous paraissaient les plus en forme. Il a été un élément important du XV de France ces dernières années et j’attends de lui qu’il montre sa volonté de montrer qu’il peut reprétendre à l’équipe de France. En attendant, on a trois profils qui peuvent jouer à ce poste de troisième ligne centre : Jelonch, Tauleigne et Gourdon.

Comment redonner confiance aux joueurs ?

J.B. : Le staff et le contexte sont différents. On va repartir sur des bases simples pour que la confiance revienne et on devra aussi avoir des résultats. Il y a du talent, j’en suis convaincu, et nous devrons aussi avoir une part de réussite. Prenez le cas de l’Angleterre. Elle est éliminée en phase de poules de sa Coupe du monde, puis le staff a changé, une dynamique s’est enclenchée et cette équipe a gagné énormément de matchs. Pour ma part, je crois en ce groupe.

Votre président Bernard Laporte vous a-t-il fixé des objectifs pour ce Tournoi ?

Il ne m’a fixé aucun objectif, c’est moi qui m’en suis fixé ! Il vaut mieux avoir des rapports cordiaux avec les gens avec qui on travaille et avoir un président avec qui on s’entend que le contraire. En revanche, je répète que l’équipe de France doit être en compétition jusqu’au bout pour le gain du Tournoi. Pour cela, le match de l’Irlande sera donc déterminant.