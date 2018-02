Brunel : "On n'est pas très loin"

Vous meniez jusqu'aux vingt dernières minutes. Comment avez-vous laissé échapper le fil du match ?

Jacques Brunel : L'indiscipline nous coûte cher. On a pris sept ou huit pénalités en deuxième période, dont cinq ou six dans les vingt dernières minutes. Ces fautes nous ont fait perdre le contrôle du match, ont permis aux Ecossais de revenir au score avant de passer devant.

Cette défaite est-elle plus dur à encaisser que celle contre l'Irlande samedi dernier en toute fin de match (13-15) ?

J.B. : Non. Celle de samedi dernier était un peu plus cruelle et moins méritée. cette fois, nos propres erreurs nous coûtent la victoire. L'Ecosse a su renverser la partie sur le dernier quart d'heure. Ils l'ont gagné, mais nous l'avons aussi perdu, par notre indiscipline.

Vous venez de concéder votre deuxième défaite en deux matches depuis votre arrivée fin décembre. Cela vous conduit-il à revoir votre analyse sur le chantier qui vous attend ?

J.B. : Non. Je veux retenir le positif de ces deux rencontres: on a été en mesure de les faire basculer. On connaissait la valeur de l'Ecosse, ses performances depuis deux-trois ans. On avait montré qu'on pouvait rivaliser. Il faut retenir ça. Pour le moment, il manque un petit quelque chose, mais je pense qu'on n'est pas très loin.