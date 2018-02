Brunel : "Nous ne sommes jamais favoris. On ne le sera pas contre l’Ecosse."

Rugbyrama : Jacques, avez-vous un sentiment de culpabilité d’avoir lancé Matthieu Jalibert aussi jeune ?

Jacques Brunel : Pourquoi je me sentirai coupable ? Malheureusement, les blessures, il y en a tous les week-ends. C’est accidentel, c’est un choc ce qui arrive tous le week-ends.

Comment expliquez-vous votre stérilité offensive ?

J.B : Les Irlandais ont eu la possession du ballon, ils ont un jeu dans la conservation efficace avec peu de passes du porteur. Cela a été difficile pour nous de le récupérer. En terme de plaquages (267), on frôle les records. On a en réussi 94%. On a résisté, on a contrarié leur jeu pendant longtemps. On aurait pu les mettre un peu plus en difficulté malgré notre belle qualité défensive.

Avez-vous vu venir ce drop de Jonathan Sexton ?

J.B : Non, je ne le vois pas venir. Il y a 40 phases de temps. C’est astronomique. C’est un scénario improbable. C’est rare d’arriver à faire ça. Je ne pensais pas que ça pouvait arriver. Je suis persuadé qu’on va le gagner ce match. Je pensais qu’ils perdraient le contrôle du ballon.

Pourquoi Anthony Belleau a-t-il tenté la pénalité décisive en fin de match ?

J.B : Il a dit qu’il se la sentait. Max (Machenaud) venait de revenir sur le terrain. Le médecin qui opère sur le match a estimé qu’Antoine Dupont avait une commotion. Est-ce que c’est une erreur que Maxime Machenaud n’ait pas pris la pénalité ? Oui.

Quel est votre principal regret ?

J.B : Je regrette une ou deux pénalités qu’on aurait pu s’éviter. Je pense à une faute de Seb Vahaamahina sur le demi de mêlée. Il se jette trop facilement. On aurait pu s’éviter six points. Il va falloir qu’on travaille sur cette indiscipline.

Peut-on vraiment construire sur une défaite encourageante ?

J.B : La satisfaction déjà, c’est l’état d’esprit. Il y a eu un gros esprit de solidarité. On n’a pas lâché. Il y a eu peu de franchissements irlandais. Il y a un amalgame qui s’est crée en peu de temps. Il va falloir garder ça en essayant d’améliorer d’autres secteurs.

La performance de Jonathan Sexton a un peu plus pointé les difficultés de la France d’avoir un grand numéro 10…

J.B : Oui mais il faut remarquer son efficacité (à Sexton). Après, on a sans doute en face la meilleure charnière du monde. Bien sûr avec nos jeunes, on sera peut-être en retrait. Mais il faut miser sur le potentiel de ces jeunes. Je suis à peu près sur que pour un premier match, notamment Jalibert, il s’en est bien sorti. Mais depuis un certain temps, on a eu mal à installer quelqu’un à ce poste-là.

Quel regard portez-vous sur la prestation de Teddy Thomas ?

J.B : Sa qualité, c’est la vitesse, l’opportunisme, la capacité à briser les défenses. Il n’a pas eu beaucoup de ballons. Mais il a été à la hauteur de ce qu’on attendait en créant du danger. Sur le match d’hier, je ne sais pas s’il peut faire plus. Il s’est proposé assez souvent.

N’avez-vous pas peur que cette défaite plombe votre Tournoi ?

J.B : On ne peut pas savoir. Chaque rencontre va donner son verdict. On a construit quelque chose. Est-ce qu’on sera capable de l’améliorer dimanche prochain ? On va essayer. Est-ce qu’on sera dans la continuité de notre effectif ? J’en doute. On va travailler sur tout ceci cette semaine. On va avancer petit à petit en espérant que si on se retrouve face à 40 temps de jeu, ça ne se terminera pas de la même façon. On sort avec une frustration terrible. L’équipe a pris un petit coup de massue mais il faut relever la tête. On va tâcher très vite avancer.

Lundi, la France sera peut-être 10ème nation mondiale, derrière les Fidji…

J.B : C’est un constat. On est obligé de l’accepter. On est sur une passe difficile, c’est clair. Mais je ne pense pas que samedi soir, il y avait une grosse différence entre les deux équipes. Il y a une équipe en confiance et l’autre qui ne l’est pas. C’est clair.

Votre prochain match en Ecosse sera sans doute déterminant ?

J.B : Je ne sais pas si on sera encore plus attendu. Les Ecossais vont défendre leurs chances. Leur équipe a montré une progression intéressante depuis trois ans. C’est une équipe qui joue bien avec un jeu alerte. Ils étaient sur une bonne dynamique. Ils vont jouer dans leur antre. On ne s’attend à rien de moins que de rencontrer un adversaire redoutable. Nous ne sommes jamais favoris. On ne le sera pas contre l’Ecosse. On ne le sera sans doute jamais dans le Tournoi. Mais on va essayer de bousculer les pronostics.