Brunel : "Bastareaud ? c’est effectivement un problème"

Jacques Brunel dévoilera ce mercredi sa première liste pour débuter le Tournoi des 6 Nations. Une compétition à laquelle Mathieu Bastareaud pourrait être privé si la commission de discipline de l’EPCR, saisie après Toulon - Trévise, décide de le sanctionner après des propos injurieux tenus à l’encontre du deuxième ligne italien Sebastien Negri. Un imprévu qui contrarie et inquiète le nouveau sélectionneur du XV de France.

" Je n’ai pas envie de sanctionner Mathieu "

"C’est effectivement un problème. Moi, je ne peux pas sanctionner Mathieu Bastareaud. Je n’en ai pas le droit et je ne sais pas ce qu’il s’est passé. On me dit qu’il y a eu des paroles mais je n’ai rien entendu. J’ai revu ce match qui s’est bien passé, sans accrochage…rien. J’ai vu les joueurs échanger et se serrer la main à la fin et je n’ai pas senti un climat hostile. Je le répète, je n’ai pas envie de sanctionner Mathieu. Maintenant, je ne sais pas ce que les instances décideront mais j’espère, pour nous, qu’elles ne le sanctionneront pas."

Mathieu Bastareaud (XV de France) à Marcoussis - 7 février 2017Icon Sport

Et l’ancien manager de l’Union Bordeaux-Bègles d’aller plus loin : "Je rejoins Mourad Boudjellal, avec qui je ne suis pas toujours d’accord, quand il dit qu’on peut sortir des choses spontanément sans jamais les penser. S’il a dit les mots qu’on lui prête, jamais de la vie je ne peux imaginer une seule seconde qu’il les ait vraiment pensées. Lui qui a la peau de couleur et dont on sait qu’il a pu connaître des ségrégations dans son histoire qui ont pu le toucher, je ne vois pas comment lui pourrait adopter des comportements de ce type. Je suis sûr que ce n’est pas le cas".

Bastareaud sera entendu ce mercredi à Londres par la commission de discipline de l’EPCR qui statuera ensuite sur le cas du trois-quarts centre international.