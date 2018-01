Bonnaire : "Je n'ai rien à perdre"

Rugbyrama : Vous avez finalement accepté d'intégrer le staff de l'équipe de France, après plusieurs jours d'hésitation...

Julien Bonnaire : Oui, j'ai longtemps hésité. Dans le sens où je n'ai jamais entraîné. Mais comment refuser une telle offre...

Qu'est-ce qui vous a finalement décidé à y aller ?

J.B : J'attendais d'avoir toutes les informations avant de prendre ma décision. Avec qui j'allais travailler ? Dans quelles conditions ? Il me fallait avoir une vision de l'ensemble du projet avant de me décider. Ça a été un peu long, parce que les informations n'arrivaient pas. Une fois qu'on m'a tout communiqué, il m'a fallu m'interroger sur mes propres capacités à entraîner. J'ai mon expérience, mais entre le fait d'être joueur et entraîneur, entre sauter en touche et transmettre un message, il y a un pas. Je suis arrivé à la conclusion que je devais en être capable. Pourquoi pas moi, après tout ? Je n'ai rien à perdre. Je me sentais de faire mon possible pour aider cette équipe. En commençant par lui redonner confiance.

" On m'aurait proposé n'importe quel club de Top 14, je n'y serais certainement pas allé. "

Lors de l'annonce de votre retraite sportive, vous aviez annoncé ne pas vouloir entraîner. Six mois plus tard, vous voilà en équipe de France...

J.B : Il y a des choses qui ne se prévoient pas. Celle-là, clairement, je ne l'avais pas prévue du tout. On m'aurait proposé n'importe quel club de Top 14, je n'y serais certainement pas allé. Mais l'équipe de France, c'est différent. L'opportunité était trop belle. Même si rien n'était prévu, je ne me suis pas vu la refuser.

Est-ce Bernard Laporte ou Jacques Brunel qui a effectué le premier contact ?

J.B : C'est Jacques. Enfin, même pas. Ça avait déjà fuité dans Midi Olympique. Et je me demandais bien ce qu'il se passait. Mon nom circulait et je n'étais au courant de rien. Je me demandais si ce n'était pas une blague. Puis Jacques m'a appelé. Et le cheminement s'est fait dans ma tête.

Quelles sont vos relations avec les autres membres du staff ?

J.B : J'ai apprécié côtoyer Jacques (Brunel, N.D.L.R.) quand j'étais joueur de l'équipe de France et qu'il en était l'entraîneur. L'entente entre nous ne posera pas de problème. Comme avec Jean-Ba (Elissalde, N.D.L.R.) et Séb (Bruno, N.D.L.R.) avec qui j'ai apprécié jouer et travailler. Je sais quels hommes ils sont. Collaborer avec eux ne me stresse pas.

Jean-Baptiste Élissalde (Toulouse)AFP

Pour quelle durée êtes-vous en fonctions ?

J.B : Pour l'instant, on est surtout projeté sur le Tournoi des 6 nations et la Tournée d'été. En espérant apporter du mieux, dans le but d'aller jusqu'à la Coupe du monde. Si tout roule.

Mais êtes-vous engagé contractuellement jusqu'à la Coupe du monde ?

J.B : Non, pas du tout. Comme les autres je pense, je suis dans un engagement de pigiste. Qui sera renouvelé, séquence après séquence, si tout se passe bien. En espérant aller jusqu'à la Coupe du monde.

Pour finir, que souhaitez-vous apporter à la touche française ?

J.B : Je souhaitais faire relancer le numéro 9. Ca fait longtemps que ça ne se fait plus, ça aurait pu surprendre l'adversaire. Mais j'ai vu que Morgan (Parra, N.D.L.R.) m'avait devancé avec Clermont, contre Castres, en grillant l'effet de surprise ! (il rigole). Plus sérieusement, j'ai surtout envie de mettre en place des choses simples, assimilables rapidement. Que tout le monde y trouve du confort. Le plus important, ce n'est pas que l'entraîneur brille. Ce sont les joueurs qui doivent y trouver leur compte.