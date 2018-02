Beauxis : "Encore une question de discipline"

Guilhem Guirado (capitaine de l'équipe de France, au micro de France Télévisions) : "On a eu une seule séquence où on a réussi à jouer dans les 22 mètres. Ce qui nous a fait défaut, c'est que l'on a manqué de maîtrise. (Par rapport au match contre l'Irlande, perdu 13-15) C'est pire que la semaine dernière. Tant qu'on n'a pas la discipline, on ne pourra pas gagner de match. On est toujours sous pression, le match contre l'Italie arrive à point nommé il faudra vite se réveiller. On ne peut pas continuer à accumuler des erreurs."

Lionel Beauxis (ouvreur de l'équipe de France, au micro de France Télévisions) : "Ce qui nous a manqué, c'est encore une question de discipline. On a perdu trop de points faciles. (A propos de son retour) Revenir au bout de six ans avec cette ambiance dans les stades, cela fait bizarre. C'est dommage qu'il y ait eu la défaite au bout. Le groupe vit bien malgré les résultats. Il y a une bonne dynamique, on a fait de bonnes choses, aussi des choses moins bien. Il faut continuer à travailler pour surmonter ces mauvaises choses."