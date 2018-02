Beauxis, Doumayrou et Tauleigne titulaires face à l'Ecosse

Ils seront donc trois nouveaux joueurs à fouler la pelouse du BT Murrayfield, dimanche, en tant que titulaires. Ce vendredi, au CNR de Marcoussis, Jacques Brunel a révélé le XV de France qui défiera la formation de Gregor Townsend lors de la deuxième journée du Tournoi des 6 Nations. La sensation la plus forte provient de la titularisation de Lionel Beauxis à l’ouverture.

Lionel Beauxis - FranceImago

Appelé en renfort après le forfait de Matthieu Jalibert, l’ouvreur du Lou (32 ans, 20 sélections) n’avait plus revêtu la tunique frappée du Coq depuis le 17 mars 2012 et une défaite des Bleus au Pays de Galles (16-9). "Ce n’était pas prévu depuis longtemps. On pense que les conditions climatiques ne seront pas très bonnes. On peut penser que sur le début de la partie, il aura plus d’expérience et que son jeu au pied peut nous aider si la pression est un peu forte, a expliqué le sélectionneur. On connaît depuis longtemps son talent, ses qualités même s’il n’a pas toujours pu les exprimer au plus haut niveau. Mais il a montré de très belles choses depuis le début de la saison à Lyon. On a confiance en lui. Il est bien, il est serein. J’ai appelé Pierre Mignoni pour le remercier parce qu’il l’a ressuscité." Lionel Beauxis sera associé à la charnière au demi de mêlée du Racing 92 Maxime Machenaud qui assurera également le rôle de buteur au coup d’envoi.

Parmi les autres choix forts du sélectionneur, Marco Tauleigne (24 ans, 1 sélection) honorera sa première titularisation sous le maillot tricolore en l’absence de Kévin Gourdon blessé à la cheville. "Marco est avec nous depuis le début, il a des qualités mais il n’a pas eu beaucoup de temps de jeu pour les montrer", insiste Jacques Brunel tout en précisant qu’il pourrait être forfait en raison d’une gastro-entérite.

Maxime Machenaud, Dany Priso, Marco TauleigneIcon Sport

Une décision devrait être prise au plus tard samedi matin. Préféré à Louis Picamoles qui effectue son retour en équipe de France comme remplaçant, le troisième-ligne de l’UBB est en tout cas attendu pour ses qualités d’accélération balle en main. Le deuxième-ligne Arthur Iturria conserve de son côté sa place dans la cage aux côtés de son coéquipier de l'ASM Clermont Auvergne Sébastien Vahaamahina.

Dans la ligne de trois-quarts, le sélectionneur n’a effectué qu’un seul changement avec la titularisation du trois-quarts centre de La Rochelle Geoffrey Doumayrou (28 ans, 2 sélections) à la place de Henry Chavancy. "On avait aucune raison de changer Henry Chavancy, il n’a pas démérité, précise le sélectionneur. Mais on veut créer une émulation en interne. Il faut que ça vive, que ça bouge." Le triangle d’attaque reste inchangé avec Vakatawa-Fall-Palis. A noter que le banc des remplaçants reste presque inchangé à l’exception d’Eddy Ben Arous qui remplace Dany Priso.

Le XV contre l'Ecosse : 15.Palis ; 14.Thomas, 13. Lamerat, 12. Doumayrou, 11. Vakatawa ; 10. Beauxis, 9. Machenaud ; 7. Camara, 8. Tauleigne, 6. Lauret ; 5. Vahaamahina, 4. Iturria ; 3. Slimani, 2. Guirado (cap.), 1. Poirot.

Les remplaçants : 16. Pélissié, 17. Ben Arous, 18. Gomes Sa, 19. Gabrillagues, 20. Picamoles, 21. Serin, 22. Belleau, 23. Fall.