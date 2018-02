Beauxis : "Cette défaite me laisse un goût d'inachevé"

Rugbyrama : Comment avez-vous vécu ce grand retour sous le maillot bleu ?

Lionel Beauxis : Forcément de manière difficile puisque la défaite est là à l'arrivée. L'équipe de France a quand même montré de belles choses sur le terrain, mais aussi de moins bonnes qu'il faudra gommer au plus vite.

Lionel Beauxi et Baptiste Serin (France) vs Simon Berghan (Ecosse)Icon Sport

Avez-vous des explications quant à l'étiolement français observé en deuxième mi-temps ?

L.B. : On s'attendait évidemment à une réaction écossaise après la pause. Ce fut le cas et ceci nous a obligés à davantage défendre. Nos adversaires se sont montrés très dangereux et, de notre côté, nous avons commis trop de fautes. Ce qui les a remis dans le match.

La répétition de maladresses est-elle la principale raison du revers ?

L.B. : Oui, dans le sens où nous avons donné beaucoup trop de pénalités faciles et gratuites. Cela leur a permis, dans un premier temps, de rester à portée avant de nous dépasser en fin de match.

Vous découvrez vos nouveaux coéquipiers dans ce groupe. Comment les avez-vous trouvé après cette énième défaite ?

L.B. : Très déçus. Mais c'est une équipe jeune, qui a beaucoup d'envie, qui travaille bien. Malgré les défaites, il y a une belle ambiance dans ce groupe. Il manque juste un déclic. Et une victoire serait bien sûr bénéfique pour tout le monde.

Célébration de l'Ecosse après son essai vs FranceIcon Sport

Votre dernière sélection remontait à 2012. N'avez-vous pas l'impression que le XV de France ne fait que régresser depuis ?

L.B. : Ça, je ne sais pas. L'équipe de France essaye de défendre ses couleurs mais les autres nations progressent.

N'est-ce pas frustrant ?

L.B. : Si, bien sûr. Surtout quand on voit la première mi-temps qu'on réalise en Ecosse. On se dit qu'on ne peut pas perdre ce match, du moins qu'on doit le gagner. Mais voilà, il y a ces petits passages à vide...

Haie d'honneur de l'Equipe de FranceIcon Sport

La victoire sera, plus encore, impérative contre l'Italie dans deux semaines...

L.B. : Oui, surtout que c'est un match à domicile. Donc il faudra absolument le remporter.

A titre personnel, comment jugez-vous votre prestation ?

L.B. : Il y a eu de bonnes choses mais aussi un peu de déchet. Je me suis bien senti, il y a eu beaucoup de rythme en première mi-temps et ça courait énormément. Mais cette défaite me laisse un goût d'inachevé.

On y reprend vite goût à l'équipe de France ?

L.B. : Forcément. Six ans après, quand vous retrouvez l'ambiance d'un tel stade, l'arrivée à Murrayfield, ça rappelle plein de bons moments.

Et ça doit donner envie de ne pas quitter le groupe...

L.B. : Evidemment. Pour la suite, on verra bien...