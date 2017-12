Avant les Bleus, Brunel c'était...

1988 : Devient entraîneur du FC Auch

Après une carrière de joueur, l'ancien arrière d'Auch, Carcassonne, et Grenoble, devient entraîneur du club gersois où il était revenu terminer sa carrière. Il se spécialise dans le jeu d'avants et passe sept saisons à la tête du FCA avec lequel il termine en tête de la phase régulière lors de la saison 1993-1994, devançant notamment le Stade toulousain.

1999 : finale de Coupe d'Europe avec Colomiers

Arrivé à Colomiers à l'été 1995, Jacques Brunel permet au club haut-garonnais de vivre une progression régulière. Huitième de finaliste lors de la première année, l'USC se hisse en quart de finale la saison suivante puis en demi-finale en 1998. Cette année, les Columérins remportent le Challenge européen. La saison suivante, Jacques Brunel et ses hommes sont éliminés dès les quarts de finale du championnat de France mais ils brillent sur la scène européenne en atteignant la finale de H Cup mais ils s'inclinent face à l'Ulster à Dublin (21-6).

2001 : Devient adjoint de Bernard Laporte

Après deux saisons comme entraîneur de la Section paloise, avec notamment une demi-finale de championnat épique perdue face à son ancien club Colomiers en 2000, Jacques Brunel rejoint l'équipe de France comme adjoint de Bernard Laporte. Il commence sa mission lors d'une tournée estivale en Afrique du Sud et en Nouvelle-Zélande. Les Bleus remportent le premier test face aux Springboks sur le score de 32 à 23. Chez les Bleus, Jacques Brunel remporte le Tournoi des 6 Nations à quatre reprises (2006, 2007), avec notamment deux Grand Chelem (2002, 2004). En coupe du monde, il atteint deux fois les demi-finales (2003, 2007).

2009 : Champion de France avec Perpignan

En 2007, Jacques Brunel prend la direction de Perpignan. Après des débuts difficiles, le technicien gersois parvient à trouver la bonne formule et au terme d'une fin se saison exceptionnelle l'Usap se hisse en demi-finale. Les prémices d'une montée en puissance exceptionnelle puisque le club catalan est sacré champion de France la saison suivante. Le 6 juin 2009, l'équipe de Jaques Brunel bat Clermont au Stade de France sur le score de 22 à 13. La saison suivante, l'affiche de la finale est la même mais les Auvergnats prennent leur revanche.

Jacques Brunel, Perpignan head coachEurosport

2016 : Quitte l'Italie pour rejoindre l'UBB

Devenu sélectionneur de l'Italie après la Coupe du monde 2011, Jacques Brunel passe cinq saisons à la tête de la squadra azzurra. Son principal fait d'arme est d'avoir terminé le Tournoi des 6 Nations 2013 à la quatrième place après avoir battu la France et l'Irlande à Rome. C'est la première fois dans l'histoire de la compétition que l'Italie bat l'Irlande. Après une fin de mandat moins glorieuse, Jacques Brunel accepte la proposition du président de l'Union Bordeaux-Bègles Laurent Marti de devenir adjoint de Raphaël Ibanez. Un an plus tard, il est nommé manager de l'UBB.