Après une traversée du désert, ils sont revenus chez les Bleus

On a beaucoup parlé de retours en équipe de France depuis l'arrivée de Jacques Brunel. On a d'abord parlé de Morgan Parra et de Benjamin Fall après deux ans et… cinq ans d’absence, le premier s'est blessé, Fall n'est pas entré en jeu contre l'Irlande. Puis, Brunel a rappelé Lionel Beauxis, six ans après sa dernière apparition chez les Bleus alors qu'on pensait qu'il appartenait au passé. Pour nous, c'était l'occasion de revenir sur ceux qui sont revenus. A méditer pour ceux qui se sentent délaissés, la patience est aussi une vertu des rugbymen d’élite.

Lionel Beauxis arrivant à Marcoussis le 31/01/2012Icon Sport

A notre sens, le recordman s'appelle Pierre Dizabo, 10 ans d'absence. Centre ou demi d’ouverture de Tyrosse, il reste un phénomène du rugby français, international sur trois décennies. Entre sa onzième et sa douzième sélection, dix années se sont écoulées (1950-1960). Une maladie explique cette interruption.

Nous gardons une tendresse pour Christian Swierczinski, qui a attendu 8 ans entre sa première et sa deuxième sélection. Le talonneur de Bègles champion de France en 1969 était surnommé Tarzan. Ses deux convocations furent la récompense d’une vaillance hors-norme.​

Plus près de nous, David Skrela, 6 ans, a connu la même trajectoire . Le demi d’ouverture de Colomiers fait ses débuts en Nouvelle-Zélande en 2001 et patientera jusqu’au tournoi 2007 pour retrouver les Bleus, alors qu’il joue au Stade Français.

David Skrela face à l'Angleterre en 2007Icon Sport

Pierre Alabaldéjo, le célébrissime ouvreur de l’US Dax et commentateur de France 2 n’a pas eu une carrière si linéaire. Il a obtenu ses deux premières sélections à l’arrière en 1954 et n’est revenu qu’en 1960, à l’ouverture. ​Six ans lui aussi tout comme Jean Le Droff, le menhir gersois des années 60 oublié entre 1964 et 1970.

Aubin Hueber, le demi de mêlée aux cheveux blonds est rappelé par Bernard Laporte sélectionneur durant le Tournoi 2000, à 33 ans. Il n’avait plus été vu depuis le Mondial 1995. On le pensait rangé des voitures internationales. Il profite des blessures de Fabien Galthié et de Philippe Carbonneau.​ Ce fut aussi le délai qu'attendit presque Nicolas Brusque choisi très jeune en 1995 par Jean-Claude Skrela avant d'être enfin rappelé par Bernard Laporte en 2002.

Fabien GALTHIE - Nicolas BRUSQUE - Raphael IBANEZ - France / Irlande - 06.04.2002Icon Sport

On ne parle pas ici de ceux qui ont joué avant et après la deuxième guerre mondiale, Pierre Thiers et Jep Desclaux, sept ans de pénitence.