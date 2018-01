Affaire Laporte/Altrad : La cote d'alerte

Mardi matin, peu avant onze heures, les Bleus du XV de France ont reçu l'étrange visite d'une délégation. Sauf que celle-ci n'avait rien à voir avec le rugby. Les voitures banalisées qui se sont garées sur le parking du CNR de Marcoussis étaient celles de la Brigade de Répression de la Délinquance Economique, contenant pas moins de quinze inspecteurs de ladite institution.

Les agents ont ensuite procédé à des perquisitions pendant pas moins de dix heures. Et pendant ce temps, à une centaine de mètres de là, les Bleus préparaient un test. La réception de l'Irlande, troisième nation mondiale, au Stade de France la semaine prochaine. Rien que ça.

Non content de vous fait revivre cette journée irréelle de l'intérieur, Midi Olympique ouvre le dossier et soulève les interrogations : où en est-on de l'enquête ? Que cherchaient les enquêteurs ? Que risquent Laporte et Altrad ? Le contrat maillot liant Altrad au XV de France est-il remis en cause ? Et, bien sûr, Laporte devra t-il démissionner en cas de mise en examen ?

