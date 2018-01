Accord trouvé entre Bru, Dubois et la FFR

Anciens adjoints de Guy Novès, Yannick Bru et Jeff Dubois avaient rendez-vous ce lundi 29 janvier au siège de la FFR, à Marcoussis, pour évoquer les modalités de leur licenciement survenu le 27 décembre dernier. Selon nos informations, l'entraîneur des avants du XV de France (2011-2017) et l'entraîneur des trois-quarts (2015-2017) auraient bien trouvé un accord lors de cet entretien au CNR. Alors qu'ils n'avaient déposé aucun recours pour contester leur licenciement, les deux hommes auraient donc obtenu ce qu'ils réclamaient. Il appartient désormais à la FFR de communiquer sur cet accord entre les deux parties. A la différence de Guy Novès, Yannick Bru et Jeff Dubois n'ont pas été licenciés pour faute grave.

Le sélectionneur du XV de France, Guy Novès, entre ses adjoints Jeff Dubois et Yannick Bru, avant France - Nouvelle-Zélande / 14 novembre 2017Getty Images

Par Vincent Pré-Lahaille