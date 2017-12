Collazo veut du respect

"Je suis un peu partagé, car pour moi il y a quelque chose de primordial, c'est le respect des hommes et des institutions. Et aujourd’hui, je sens qu'il n'y a pas trop ce respect, et ça me gonfle un peu". Sensiblement agacé sur le sujet, il est revenu sur les noms qui circulaient depuis quelque temps pour succéder à Guy Novès, Yannick Bru et Jeff Dubois : "On entend des choses qui ne sont pas fondées. A partir de là, on ne respecte pas les gens qui sont en place et ça m’énerve profondément. Qui plus est quand je les connais".

Ancien joueur du Stade toulousain entre 2002 et 2005, il connait bien Guy Novès pour avoir été un de ses joueurs pendant trois ans. Coach d'une des meilleures équipes du championnat, Patrice Collazo a assuré être très bien à la Rochelle : "Je ne suis pas trop habitué car je suis dans un club qui respecte les hommes et l'institution. Donc je suis bien là où je suis, très bien même".