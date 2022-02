Selon l'enquête de TotalSportal, le sélectionneur des Bleus émergerait actuellement aux alentours de 770 000 euros de salaire par an, hors bonus. Encore une fois, selon TotalSportal, ces bonus et primes pourraient avoisiner les 600 000 euros. Au total, la salaire de Fabien Galthié pourrait s'élever à près d'1,3 million d'euros par an. À noter qu'Eddie Jones, le sélectionneur anglais recevrait un salaire annuel proche de 880 000 euros, sans bonus.

Des montants élevés, qui ont donc catégoriquement été démentis par la FFR ce mercredi après-midi via un communiqué. La Fédération française rappelle "que la rémunération de Fabien Galthié est composée d’un salaire fixe sans prime". Information supplémentaire avancée par la FFR, le salaire de Fabien Galthié serait le moins élevé des six sélectionneurs concernés par cette enquête.

Par soucis de confidentialité, la Fédération Française de Rugby n'a pas dévoilé le montant exact de la rémunération du sélectionneur tricolore.