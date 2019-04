Il n'y aura donc pas d'entraîneur étranger à la tête du XV de France. Les clubs ont dit non. Bernard Laporte doit se tourner vers des solutions françaises, que l'on pressentait déjà.

Pierre Mignoni

L'entraîneur de Lyon a le vent en poupe, eu égard aux résultats de son équipe. Il est aussi proche de Bernard Laporte, qui fut d'abord son entraîneur en équipe de France avant d'être son patron au RCT. Le LOU a toujours dit que son technicien serait libéré s'il devait avoir un destin nationale. Mignoni, lui, se dit prêt. Mais avec qui peut-il se lancer ? A-t-il, déjà, l'étoffe d'un numéro un sans avoir gagné de titre dans la peau du patron ?

Top 14 - Pierre Mignoni (Lyon)Icon Sport

Laurent Travers et Laurent Labit

Les entraîneurs du Racing ont toujours eu la réputation de viser la sélection. Elle serait un aboutissement d'un parcours linéaire, qui les a vus progresser en passant par Montauban, Castres et le Racing, des clubs de plus en plus puissants. Les deux hommes ont déjà reçu deux Boucliers de Brennus. Ils sont devenus des références, parfaitement complémentaires et expérimentés. Mais ils sont sous contrat jusqu'en 2022 avec le Racing. Jacky Lorenzetti n'a pour l'instant rien dit. Il n'est pas un ennemi de Bernard Laporte.

Laurent Labit et Laurent Travers, entraîneurs du RacingIcon Sport

Fabien Galthié

Fabien Galthié est le candidat qui a priori, apparaît le mieux placé. Il est médiatique, il fut un très grand joueur international, il a fait ses preuves comme entraîneur avec le Stade Français et avec Montpellier. Il fut aussi consultant auprès de l'Argentine. En plus, il est libre de tout engagement depuis qu'il a été "remercié" par Boudjellal en juin 2018. L'opinion publique estime que c'est son tour de commander les Bleus après avoir si souvent tourné autour de la sélection. Sans jamais avoir la reconnaissance suprême.

Fabien GalthiéIcon Sport

Franck Azéma

L'entraîneur de Clermont a lui aussi une assez bonne image dans le milieu, fort de la qualité du jeu clermontois et du titre de champion 2017. Il s'exprime avec une certaine aisance dans les médias. Mais il avait refusé, fin 2018, de venir au chevet du XV de France pour épauler Jacques Brunel pour préparer la Coupe du Monde. Il est sous contrat avec son club jusqu'en 2020. On imagine qu'un compromis pourrait être trouvé dans l'ntérêt de la nation.

Top 14 - Franck Azéma (Clermont)Icon Sport

Christophe Urios

Il est l'entraîneur champion de France en titre et quand il annonça son départ de Castres pour juin 2019. Il faisait figure de candidat idéal. Les médias ont beaucoup spéculé. Mais aucune approche concrète n'a jamais été entreprise. Fin 2018, Urios s'est engagé avec l'UBB pour la saison prochaine et son futur président, Laurent Marti, a clairement annoncé qu'il ne serait pas question de le libérer pour la sélection. Comme l'UBB a souffert du départ de Brunel pour les Bleus fin 2017. On peut penser que le patron bordelais restera inflexible.

Christophe Urios (Castres)Icon Sport

Ugo Mola et William Servat

Les résultats du Stade toulousain ne font pas simplement du bien aux joueurs Rouge et Noir dont la cote remonte en flèche (Guitoune, Tauzin, Médard...). Le jeu toulousain est à la fois hyper séduisant et, aussi, très efficace. Du coup, ses entraîneurs redeviennent "tendance" : Après Novès et Bru, c'est désormais Ugo Mola, Régis Sonnes et William Servat qui ont le vent en poupe. Surtout Mola et Servat, deux hommes qui furent internationaux en leur temps. Ugo Mola est à l'aise devant les micros. Il aurait un profil presque parfait. William Servat fut un grand joueur talonneur. Ugo Mola était en fin de contrat en 2018, mais il a prolongé pour deux saisons supplémentaires. Saut que Mola a déclaré récemment qu'il "ne se sentait pas concerné."

Champions Cup - Ugo Mola peut être fier : Le Stade Toulousain a renversé le LeinsterIcon Sport

Raphaël Ibanez

Il fut très intéressé en 2016 au point d'envoyer un dossier de candidature à la FFR. Mais il s'est fait limoger de Bordeaux et, depuis, il est inactif même s'il doit effectuer une pige avec un club néo-zélandais pour quatre mois, à partir de juillet. Son profil qui apparaissait presque parfait dans les années 2015-2016 a du plomb dans l'aile. A lui de se positionner comme manager ou comme entraîneur des avants. Même s'il fut joueur sous ses ordres en équipe de France, il n'est pas vu comme un proche de Bernard Laporte.