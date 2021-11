Quels enseignements tirez-vous de ce match ?

Il y a du positif car nous sommes tombés face à une équipe de Géorgie avec beaucoup d’envie et d’intentions. Nous avons marqué pas mal d’essais et le match est quand même de qualité même si tout n’a pas fonctionné.

Il y a eu des erreurs dans le dernier geste notamment. Comment l’expliquer ?

Ce n’est jamais facile si vous regardez les dernières rencontres de la Géorgie. Cette équipe a fait de très bons matchs, notamment face à l’Irlande. Elle ne lâchait rien. Nous sommes allés plusieurs fois dans l’en-but sans marquer. On s’attendait à un match difficile, avec beaucoup d’engagement. Il était là mais on a su y répondre. On aurait pu éviter au moins un essai adverse mais, je le répète, il y a du positif.

À titre personnel, on vous a souvent vu en premier attaquant pour fixer la défense adverse. Était-ce une manière de s’adapter aux qualités de Matthieu Jalibert et Romain Ntamack ?

Bien évidemment. Il vaut mieux que Romain soit sur ses pieds et apporte sa technique, son jeu de passes, ses énormes qualités. Et moi, j’ai pu servir de point de fixation, en étant un peu plus costaud que lui. Cela a plutôt bien marché. On commence à trouver des automatismes même si ce n’est pas simple. C’était notre première configuration tous les trois ensemble face à l’Argentine. Nous nous étions peut-être trompés en envoyant un peu trop Romain au contact. Ce n’est pas sa qualité première. Lui, c’est le jeu, la vitesse, c’est mieux de le laisser debout et moi au contact.

Trouvez-vous vos deux partenaires mieux dans leur entente et leurs repères ?

Bien sûr. Avoir deux joueurs comme eux sur le terrain, c’est une arme. On l’a vu contre la Géorgie, ils ont été redoutables. Ils ont tous deux apporté leurs qualités et leurs fulgurances. Ils nous ont fait du bien.

Quand Jonathan Danty entre à vos côtés au centre, on revient à un schéma plus classique. Est-ce plus facile pour se trouver ?

Ce n’est pas plus facile, c’est différent. Jonathan apporte sa densité physique, c’est un énorme gratteur de ballons. Il est aussi solide défensivement. C’est un super impact player qui apporte beaucoup d’agressivité et de puissance quand il entre. Ça fait du bien car il est redoutable. Mais chacun a ses qualités.

Avez-vous observé la victoire irlandaise contre les All Blacks ?

Oui. On sait que la Nouvelle-Zélande est une équipe redoutable. L’Irlande l’a très bien prise, en dominant, en tenant le ballon, en laissant très peu de munitions. Mais, sur ce peu de munitions, les All Blacks ont marqué. On sait ce qu’il peut se passer s’ils ont le ballon. À nous de faire en sorte qu’ils ne l’aient pas, et de les contrer comme l’a fait l’Irlande.