XV de France féminin : 10 changements pour affronter les Fidji

On ne prend pas les mêmes, et on recommence ! Pour disputer le troisième et dernier match de poule contre les Fidji, ce samedi soir à Whangarei, le staff du XV de France a décidé de procéder à une large revue d’effectif. En effet, on compte pas moins de dix changements dans le XV de départ par rapport à celui qui a débuté la semaine dernière contre les Red Roses : Deshaye, Sochat, Joyeux, Fall, Mayans, Escudero, R. Méanger, Sansus, Vernier, Grisez et Jacquet en sont sorties ou sont remplaçantes. Deux de ces changements s’expliquent par des blessures : contrainte de déclarer forfait en raison d’une rupture des ligaments croisés du genou gauche, la demi de mêlée toulousaine Laure Sansus sera être remplacée par sa coéquipière en club, Pauline Bourdon. Par conséquence, la Grenobloise Alexandra Chambon, pas encore utilisée, devrait prendre place sur le banc.

Autre forfait, celui de Romane Ménager, victime d’une sérieuse commotion contre l’Angleterre. Depuis, la Montpelliéraine va bien mais doit observer un repos de douze jours obligatoire. En son absence, c’est la Grenobloise Emeline Gros qui devrait prendre sa place, et évoluer dans le couloir de la troisième ligne.

Trémoulière en 10

Une ligne où la capitaine Gaëlle Hermet retrouve son brassard de capitaine après son entrée remarquée contre les Red Roses. Julie Annery évoluera de l’autre côté de la mêlée. La néo-Girondine fera ainsi sa première apparition dans la compétition. En deuxième ligne, le staff a choisi de faire souffler Madoussou Fall, légèrement touché à une épaule, pour lancer l’expérimentée Safi N’Diaye en cinq. La première ligne change entièrement et rajeunit beaucoup aussi avec la titularisation du trio Lindelauf-Touyé-Khalfaoui. Un trio qui aura fort à faire contre les robustes Fidjiennes, mais Assia Khalfaoui a fait une bonne entrée la semaine dernière contre les Anglaises.

Féminines - Jessy Trémoulière lors du dernier Tournoi des 6 Nations.Icon Sport

Derrière aussi, les lignes bougent. En 10, on trouvera Jessy Trémoulière pour conduire l’attaque bleue. Caroline Drouin glisse ainsi en 12, tandis que Maëlle Filopon garde son poste en 13. Sur les ailes, Mélissande Llorens et Marine Ménager vont connaître leur première titularisation dans la compétition. A l’arrière Chloé Jacquet, après deux rencontres décevantes, cède sa place à Emilie Boulard qui a signé un bon match contre l’Angleterre.

La compo des Bleues

Le XV de départ : 15. Boulard; 14. M. Ménager, 13. Filopon, 12. Drouin, 11. Llorens ; 10. Trémoulière, 9. Bourdon ; 7. Annery , 8. Gros, 6. Hermet (cap.) ; 5. N’Diaye, 4. Ferer ; 3. Khalfaoui, 2. Touyé, 1. Lindelauf.

Remplaçantes : 16. Domain, 17. Brosseau, 18. Bernadou, 19. Feleu, 20. Escudero, 21. Chambon, 22. Queyroi, 23. Jacquet.