Les éditions 1998 et 2002 comptaient déjà 16 nations qualifiées, avant que World Rugby ne revienne à un format plus resserré en 2006.

"Le rugby féminin a connu une croissance record ces dernières années, les femmes et les filles représentant désormais 28% du nombre total de joueurs dans le monde", se réjouit World Rugby, pour qui l'élargissement du plateau mondial doit aider à "accroître la compétitivité du rugby international féminin, en offrant la possibilité à davantage d'équipes d'être plus compétitives lors des plus grands événements".

La fédération internationale doit choisir en mai 2022 les pays hôtes des éditions 2025 et 2029. L'édition 2021 se tiendra du 18 septembre au 16 octobre en Nouvelle-Zélande, nation tenante du titre et sacrée 5 fois sur les 8 premières éditions.