Ce tournoi, qui réunit jusqu'au 14 juillet les meilleures nations mondiales (Canada, Etats-Unis, Angleterre, Nouvelle-Zélande et France), n'avait pas eu lieu depuis trois ans. Ressuscitée et resserrée, la compétition sert de tremplin pour le rugby féminin autant que de préparation en vue de la Coupe du monde 2021. Et les Françaises ne l'ont pas pris par le bon bout: elles avaient pourtant marqué le premier essai du match par N'Diaye (6e, 3-7) mais elles ont fini par subir le réalisme des Nord-Américaines, qui ont répondu par Beukeboom (10e, 10-7) puis Slevinsky (27e, 17-12).

D'autant que l'absence des "septistes" (Drouin, Izar, Neisen, Pelle), mobilisées par la qualification olympique (13-14 juillet en Russie), s'est fait sentir. Après la pause, Poulin (44e, 22-12) puis Russell (59e, 29-12) ont enfoncé le clou et les Françaises n'ont jamais semblé capables de revenir... Jusqu'à l'essai, trop tardif, de Trémoulière (64e, 29-19).

Les Bleues auront l'occasion de se reprendre, le 6 juillet, face aux Ferns (Nouvelle-Zélande) avant d'aller défier l'Angleterre le 10 puis les USA le 14.

*crédit photo : World Rugby